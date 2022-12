Z hrudi bolest zatne až do zubů. Lékař o alarmujících příznacích obávaného zabijáka

S akutním infarktem myokardu skončí v tuzemských nemocnicích tisíce lidí ročně. Úspěšnost jejich léčby ale závisí především na tom, zda vyhledali pomoc lékařů včas. Jak poznat infarkt hned v jeho počátku? A s jakými jinými obtížemi se nejčastěji zaměňuje? Sledujte první díl nové série První příznaky.

Typickým příznakem infarktu je nově vzniklá a trvalá bolest za hrudní kostí, kterou člověk pociťuje bez ohledu na to, v jaké poloze se nachází. "Jedná se o plošnou bolest. Není to bolest v jednom bodě. Trvá kontinuálně víc než 20 minut a zpravidla se šíří různým směrem," popisuje v pořadu Michael Želízko, vedoucí Oddělení intervenční kardiologie Kardiocentra IKEM.

"Někoho může překvapit, že se tato bolest šíří třeba do zubů. Typické je i šíření do paže, a to většinou do levé," pokračuje lékař a zdůrazňuje, že při vzniklých potížích je důležité zůstat v klidu a nepokoušet se o žádnou fyzickou zátěž. "Lidé s tím třeba jezdí na kole, chodí plavat, jdou to rozběhat. Pak ale zjistí, že to nejde, bolest nepolevuje a akorát si tím samozřejmě zvětší rozsah infarktu," uvádí Želízko.

Při sebemenším podezření na infarkt je tak podle něj nejdůležitější okamžitě zavolat záchrannou službu. Včasná diagnostika pak rozhoduje o dalším osudu pacienta. "Existuje takzvané pravidlo zlaté hodiny, nebo, dejme tomu, dvou hodin. Počítá se do ní doba od vzniku infarktu do zprůchodnění infarktové tepny," uvádí lékař.

V prvním dílu série První příznaky se také dozvíte, jaké jsou nejčastější rizikové faktory pro vznik infarktu, po kolika hodinách od vzniku příznaků již není léčba tolik úspěšná či s jakými jinými obtížemi ho lze zaměnit.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pixabay a Pexels a dále z archivu Kardiocentra IKEM.