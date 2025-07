"Přivandrovalec" z Asie. Včelu-čalounici už objevili i v Česku

Na jižní Moravě odborníci v polovině července potvrdili první výskyt nepůvodního druhu včely známé i jako čalounice v Česku. Jedná se o velkého zástupce čeledi čalounicovití původem z východní Asie. Druh byl v posledních letech zaznamenán v různých evropských státech a odborníci čekali, že se objeví i v Česku.

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu se sídlem v Praze o tom informovalo na webu. Druh zatím nemá české jméno.

Nepůvodní druh včely odborníci zaznamenali při monitoringu invazních škůdců na kvetoucím jerlínu japonském na jižní Moravě. Na stromě spatřili dva jedince a jednoho odchytili. S ohledem na to, že včela má v oblibě právě jerlíny, se podle odborníků pro ni nabízí české označení čalounice jerlínová.

Včela pochází z Koreje, Číny, Tchaj-wanu a Japonska a velikostí se podobá čmelákům nebo drvodělkám. Samice měří 20 až 28 milimetrů, hlavu a zadeček má černé, hruď kryjí rezavohnědé chlupy. Křídla jsou průhledná, ve vnější části tmavší. Při letu čalounice výrazně bzučí. Pyl si ukládá na spodní stranu zadečku, což ji odlišuje od včely medonosné. Čalounice není agresivní a žihadlo používá jen v sebeobraně. Riziko bodnutí je podobné jako u čmeláků. Hnízdí v dutinách dřeva.

V Evropě se tento druh včely poprvé objevil ve Francii v roce 2008 a odtud se postupně šíří, především do teplejších oblastí. Loni byl hlášen z jižního Slovenska, v Německu pak hlavně z jižní části nebo z velkých měst s teplejším klimatem a častým výskytem jerlínů.

Ačkoli je to nepůvodní druh, není považován za nebezpečně invazní a nejsou proti němu zaváděna opatření k jeho vyhubení. Riziko pro původní faunu je zatím nízké. Po několika letech by se měla početnost tohoto včelího druhu stabilizovat a měl by se stát běžnou součástí české fauny.