Macura je nespokojen, že FN Ostrava stále nemá šéfa. Důsledky jdou za Vojtěchem, říká

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) není spokojený s tím, že Fakultní nemocnice Ostrava stále nemá řádného ředitele. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že vypíše nové výběrové řízení. Nevybral si totiž ani jednoho z jeho úspěšných uchazečů. Macura si ale umí těžko představit, že by se do třetího výběrového řízení za poslední rok spontánně přihlásil někdo jiný.

"Někdy je dobře rozhodnout rychle, než vůbec. Já bych se určitě mezi těmi dvěma kandidáty dneska rozhodl. Možná ale pan ministr ví něco, co já nevím," míní primátor.

"Je to kompetence pana ministra, on se ji rozhodl využít, ale je to současně i jeho zodpovědnost. Důsledky rozhodnutí jdou plně za ním," dodal. Podle primátora jde o čas, protože nemocnice je bez spolehlivého a trvalého ředitele delší dobu.

Naopak hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) vidí jako problematickou skutečnost, že dosavadní kandidáti byli svázání s lékařským prostředím v Ostravě, které je ve FNO značně rozhádané.

"Je to samozřejmě plně v kompetenci pana ministra. My jsme se o tom bavili. Ukazuje se, že je tady šance na to, že by se ještě mohl objevit jiný kandidát, nový kandidát, který by skutečně byl mimo kontext ostravského zdravotnictví. Já tomu rozhodnutí rozumím," řekl Vondrák.

V konkurzu s nerozhodným výsledkem uspěli primářka Krevního centra FNO a současná náměstkyně ředitele pro léčebnou péči Zuzana Čermáková a chirurg a manažer zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna Jiří Havrlant, který už v konkurzu uspěl podruhé. Macura opakovaně vyjádřil podporu Havrlantovi.

Havrlant se konkurzu účastnil už loni, kdy získal stejný počet hlasů jako Evžen Machytka, který byl řízením nemocnice pověřen po loňském únorovém odvolání někdejšího ředitele a bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. Ministr tehdy před Havrlantem upřednostnil Machytku, který pak v nemocnici provedl řadu personálních změn přijímaných s kontroverzemi.

Jeho rozhodnutí kritizovali někteří zaměstnanci, odbory a nakonec i představitelé kraje a města, kteří apelovali na ministra, aby situaci ve zdravotnickém zařízení řešil. Machytka v říjnu rezignoval s odůvodněním, že chce aby se situace v nemocnici zklidnila. Zařízení dočasně vede Petr Vávra, který v jeho čele zůstane do příchodu nového ředitele.

Video: Rozhovor DVTV s Tomášem Macurou