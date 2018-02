Premiérem jsem já, ať už to druzí pochopí, vzkazuje Babiš ČSSD. Koaliční vládnutí je problém, říká

před 4 hodinami

Ve vládě určitě ne, my mluvíme o toleranci a samozřejmě to nejsou naše preferované varianty, řekl o možné spolupráci s KSČM a SPD Babiš. | Video: DVTV

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítá úvahy, že by v příští vládě nebyl premiérem on, jak požadují některé politické strany.

Praha - Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM se zatím jeví jako značně nepravděpodobná. Zatímco mnozí delegáti nedělního sjezdu ČSSD dávali najevo, že by předseda ANO Andrej Babiš neměl být jako vyšetřovaný politik ve vládě, ten trvá na tom, že chce být předsedou vlády.

"Ne, ne, nepůjdeme," reagoval Babiš v úterý odpoledne na dotaz, zda nepůjde na středeční jednání s ČSSD s nabídkou, že by případně ve vládě neseděl, a tím zvýšil šanci na vznik takové vlády. "Protože jsme jasně řekli, že jediný kandidát na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to už zkusí druzí pochopit," dodal Babiš.

Sociální demokraté přitom v neděli přijali usnesení, že "ČSSD považuje účast trestně stíhaných osob ve vládě za zásadní problém a vyzývá ANO, aby nenominovalo trestně stíhané či obviněné osoby".

Z Babišových úterních slov vyplynulo, že si z tohoto usnesení až tak těžkou hlavu nedělá. Argumentoval tím, že usnesení neznamená kategorický požadavek na to, aby nebyl ve vládě, a navíc tvrdil, že v ČSSD ho kritizuje jen určitá část, například předseda Senátu Milan Štěch.

"Tento fanoušek Bohuslava Sobotky mě nemá rád, my se nemáme rádi vzájemně a on proti mně na sjezdu vystupoval. Ale co říkali ostatní, nevím. Sociální demokraté se mýlí v tom, že mohli být s námi úspěšní. Kdyby neorganizovali aféry proti mně, tak skončili loni v parlamentních volbách na dvaceti procentech, my na třiceti procentech a v klidu jsme se mohli domlouvat dál," tvrdí Babiš.

Průběh sjezdu i názory mnoha členů ČSSD ale ukazují, že odpor proti vládnutí s Babišem je větší, než sám šéf ANO zřejmě tuší. Jasněji bude po středečním jednání mezi Babišem a zástupci ČSSD, předsedou Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Podle zdroje blízkého Babišovi nabídne ANO účast ve vládě Hamáčkovi i Zimolovi. Zatím však není jasné, jak moc si Babiš přeje vládnutí s ČSSD; mnohokrát totiž řekl, že upřednostňuje menšinovou vládu ANO s tolerancí dalších stran. Koaliční vládnutí však úplně nevyloučil.

"Koaliční vládnutí je velký problém, možná je to ale o lidech, já to úplně nezavrhuji. Je to ale o tom, jestli potom lidé ve vládě chtějí něco udělat, nebo dělají jenom politiku. Potom to dopadne tak, jak říká pan prezident. Největší nepřítel je koaliční partner. A pan Sobotka mě vyhodil z vlády, i když to byla velmi úspěšná vláda," připomněl.

Podle místopředsedy ANO Richarda Brabce je pro ANO ideální varianta, že by ČSSD za nějakých programových podmínek tolerovala menšinovou vládu ANO. "To je námi preferovaná varianta, otázka je, jak se bude líbit ČSSD. Určitě chceme slyšet jejich návrh," sdělil Brabec a Babiš mu přikyvoval. "My se jich zeptáme: Chcete jít s námi do vlády? A oni odpoví ano, nebo ne. Když řeknou jo, tak se jich zeptáme, za jakých podmínek. Oni kladou podmínky, ne my, oni musí říci, co chtějí," dodal Babiš.

Ten chce podle svých slov, aby bylo o nové vládě jasno co nejrychleji. "Čím dřív, tím lépe. Čas, který trávíme jednáním, bychom mohli věnovat vládě, která má rozhodovat. My spěcháme, ale to není na nás. Teď je nová situace, přichází nové vedení ČSSD a my potřebujeme vědět, co chtějí. Čím dříve, tím lépe," řekl.