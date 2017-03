Před soudem ožila karlovarská losovačka. Město stamiliony nezíská, samo naopak musí platit

před 55 minutami

Video: Youtube

Karlovy Vary prohrály spor s trojicí stavebních firem Syner, Metrostav a Bau-stav, po nichž chtěly vrátit více než půl miliardy korun kvůli zmanipulované a zřejmě i předražené stavbě KV Arény. Místo získaných stamilionů tak musí město platit takřka 21 milionů advokátům protistrany. Sportovní hala, která stála 1,063 miliardy korun, se proslavila díky videu, které zaznamenalo evidentně zmanipulované losování firem, jež mohou podat nabídku. Vítězné jméno losující hledal v osudí více než půl minuty za smíchu přihlížejících včetně notářky.

Plzeň - Karlovým Varům vzrostl účet za proslavenou karlovarskou losovačku. Krajský soud v Plzni totiž potvrdil rozhodnutí první instance a zamítl žalobu města, které chtělo vrátit více než půl miliardy korun jako bezdůvodné obohacení při stavbě KV Arény.

Právě o její stavbu totiž při již slavném losování, které na internetu zhlédlo přes 300 tisíc lidí, šlo.

"Rozsudek prvoinstančního soudu se potvrzuje," uvedla soudkyně Jana Vyletová. Místo vrácení peněz za spornou - a nejspíše i výrazně předraženou - stavbu tak město musí zaplatit více než dvacet milionů korun právníkům trojice stavebních firem, s nimiž se soudilo.

Stavbu získala ve zmanipulovaném výběrovém řízení trojice stavebních firem Syner, Metrostav a Bau-stav s nabídnutou sumou 1,063 miliardy korun. Jenže poté, co se dostalo na veřejnost již zmíněné video, se případem začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a dal městu nejen půlmilionovou pokutu, ale také řekl, že uzavřená smlouva byla od počátku neplatná.

O vrácení části peněz za stavbu usiluje město už šest let. Soudy už jednou jeho žalobu na stavební firmy zamítly. Tehdejší verdikty ale loni v dubnu zrušil Nejvyšší soud.Ten přikázal, aby se obecné soudy znovu případem zabývaly - zejména s ohledem na to, že celá smlouva na stavbu KV Arény byla kvůli zmanipulovanému výběrovému řízení neplatná. A v tom případě si všechny strany mají navzájem vrátit plnění. Tedy stavební firmy mají dostat zpět halu a město peníze. A pokud to již nejde, tak se má doplatit cena obvyklá.

Karlovarská losovačka březen 2006 Karlovy Vary vyhlašují veřejnou soutěž na stavbu KV Arény. duben 2006 V losování se snižuje počet uchazečů z 16 na 5. prosinec 2006 Opoziční zastupitel Jiří Kotek objevil v dokumentaci soutěže záznam losování a zveřejňuje ho. Stává se hitem internetu září 2007 ÚOHS udělil městu půlmilionovou pokutu za netransparentní zadání zakázky. červen 2011 Kotek, který se po volbách stal náměstkem primátora, podal jménem města žalobu, ve které chce vrátit 1,065 miliardu zaplacenou za KV Arénu, protože smlouva na její výstavbu byla neplatná. Firmám chce stavbu vrátit. září 2014 Finanční úřad vyměřil městu penále 312 milionů - polovina je vrácení dotace, druhá pokuta. Po odvolání města snižuje v červnu 2016 sankci na 69 milionů. únor 2015 Okresní soud v Karlových Varech zamítá žalobu a přikazuje městu platit náklady řízení 49 milionů korun, odvolací soud verdikt potvrzuje, jen snížil náklady na třetinu. duben 2016 Nejvyšší soud vrací spor na začátek.

Město si dokonce nechalo udělat znalecký posudek, podle nějž je hodnota haly zhruba 600 milionů korun. "To je také cena, kterou za prakticky totožnou halu zaplatil Liberec," uvádí opoziční zastupitel Karlových Varů Jiří Kotek, který jako první na zmanipulované losování upozornil. A v roce 2011, když byl náměstek primátora, žalobu podal. Jenže podle soudu to tak nelze brát - hala byla totiž postavena na objednávku města, a tak je nutno brát jako obvyklou cenu to, kolik za to město zaplatilo.

Město znovu podá dovolání

A město nejspíš znovu podá dovolání k Nejvyššímu soudu. "Věříme, že máme důkazy pro to, že stavba byla vystavěna bez právního důvodu na základě absolutně neplatné smlouvy a že příjemci městských peněz získali bezdůvodné obohacení, neodpovídající hodnotě stavby," uvedl primátor Varů Petr Kulhánek.

Podle něj se soudy neřídily verdiktem Nejvyššího soudu, který jim případ před rokem vrátil. "Nejvyšší soud rozhodl, že první řízení o naší žalobě nebylo vedeno a vyřešeno správně, a vrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání. Ten se ale názorem Nejvyššího soudu viditelně neřídil, když rozhodl i argumentoval naprosto stejně jako poprvé," uvedl.

autor: Marek Pokorný