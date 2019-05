Pošťačka v Praze si potřísnila obličej přírodním rozpouštědlem, nebylo jedovaté

Látka, kterou se ve čtvrtek odpoledne potřísnila pošťačka z Prahy, nebyla jedovatá. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka šlo o černou zapáchající tekutinu, kterou se dvaatřicetiletá žena potřísnila v obličeji a poté zkolabovala. O jejím stavu odmítl s ohledem na citlivost údajů hovořit. Záchranná služba ve čtvrtek uvedla, že pošťačka skončila na urgentním příjmu jedné z pražských nemocnic.

"Došlo k poškození obsahu v zásilce. Ze zásilky vytekla černá zapáchající tekutina, při manipulaci se zásilkou se touto tekutinou potřísnila na obličeji pracovnice pošty a zkolabovala. Pošta pak byla uzavřena a byla přivolána policie, záchranka a hasiči," popsal čtvrteční situaci na poště v Jinonicích Vitík.

Podle policie a hasičů šlo o lehce zásaditou látku na bázi přírodního rozpouštědla, nebylo to nic jedovatého. "Ve vyšší koncentraci ale může způsobit zdravotní potíže," uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Policie okolnosti události prošetřuje, mimo jiné prověřuje odesílatele i adresáta.

Mluvčí hasičů řekl, že k podobným událostem hasiči v Praze vyjíždějí zhruba čtyřikrát do roka. Například před dvěma měsíci vyteklo na jedné z poboček pošty ze zásilky savo. Zdůraznil, že by lidé měli vědět, co lze poštou posílat a jak obsah zabezpečit.

Pravidla pošty obsahují jednak seznam věcí, které nesmí zásilka obsahovat, a zároveň soupis věcí, které mohou být obsahem zásilky jen při splnění zvláštních podmínek. Pošta nedovoluje posílat například výbušniny, radioaktivní látky, jedovaté a žíravé látky či hořlaviny.

Některé věci lze posílat pouze při splnění zvláštních podmínek, například u tekutin je podmínkou to, že nemohou vytéci z obalu poštovní zásilky nebo obalem prosáknout.