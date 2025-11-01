Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Známky bylo možné objednávat na webu, v současnosti jsou již vyprodané.
Každá známka je značena písmenem "B", což odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 gramů v rámci České republiky. Každý list obsahuje 25 známek. Spoluautorkou konceptu je Jitka Větrovská.
Jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.
Kubišová se v 60. letech stala hvězdou československé hudební scény. Třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, a to v letech 1966, 1968 a 1969. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Za normalizace nesměla veřejně vystupovat, na pódia se mohla vrátit až téměř po 20 letech po pádu komunistického režimu. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před osmi lety a 1. listopadu 2017 oficiálně ukončila pěveckou kariéru. Od té doby vystupovala jen výjimečně. Naposledy zazpívala na veřejnosti 20. září v zaplněném Velkém sále pražské Lucerny na koncertě při příležitosti výročí 55 let od zákazu jejího vystupování.