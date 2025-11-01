Domácí

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

ČTK Domácí ČTK, Domácí
před 45 minutami
Česká pošta v sobotu u příležitosti 83. narozenin zpěvačky Marty Kubišové vydala limitovanou edici známek. Série obsahuje pět motivů z různých období jejího života a vyšla v nákladu 1000 tiskových listů.
Nátisk limitované edice poštovních známek s portrétem zpěvačky Marty Kubišové.
Nátisk limitované edice poštovních známek s portrétem zpěvačky Marty Kubišové. | Foto: ČTK

Známky bylo možné objednávat na webu, v současnosti jsou již vyprodané.

Každá známka je značena písmenem "B", což odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 gramů v rámci České republiky. Každý list obsahuje 25 známek. Spoluautorkou konceptu je Jitka Větrovská.

Související

„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

Marta Kubišová, známka

Jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.

Kubišová se v 60. letech stala hvězdou československé hudební scény. Třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, a to v letech 1966, 1968 a 1969. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Za normalizace nesměla veřejně vystupovat, na pódia se mohla vrátit až téměř po 20 letech po pádu komunistického režimu. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před osmi lety a 1. listopadu 2017 oficiálně ukončila pěveckou kariéru. Od té doby vystupovala jen výjimečně. Naposledy zazpívala na veřejnosti 20. září v zaplněném Velkém sále pražské Lucerny na koncertě při příležitosti výročí 55 let od zákazu jejího vystupování.

 
Mohlo by vás zajímat

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

V sobotu a v neděli nepojede v Praze metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská

V sobotu a v neděli nepojede v Praze metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská

Komplikace u superdávky: chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet dávky

Komplikace u superdávky: chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet dávky
domácí Aktuálně.cz Obsah Marta Kubišová Česká pošta poštovní známka filatelie

Právě se děje

před 17 minutami
Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Do Bruselu se po několika letech vrátil spor o názvosloví rostlinných alternativ masa. Jazýčkem na vahách se můžou stát Německo nebo Irsko.
před 45 minutami
Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou, byly okamžitě vyprodané

Jde o první známku s portrétem české zpěvačky. Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.
před 45 minutami
Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Tisíc let pod zemí. Nález pokladu, který přepsal dějiny Pardubicka

Denárový poklad z Chýště patří k nejvýznamnějším nálezům mincí v České republice.
před 47 minutami
Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

Česko-americký pár Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová zazářil už před startem Turnaje mistryň.
před 1 hodinou
Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

První velký divácký úspěch zaznamenal koncem 80. let s filmem Medvědi, který režíroval Jean-Jacques Annaud a v němž si zahrál lovce šelem.
před 1 hodinou
Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít
Přehled

Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít

Příběh sériového vraha Pawła Tuchlina alias Škorpiona, který šokoval Polsko svou brutalitou i bizarními projevy.
před 1 hodinou
Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí.
Další zprávy