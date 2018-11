Poslancům přišla od Okamury nabídka sushi se slevou. Šéf SPD označil e-mail za podvrh

Z oficiálního poslaneckého e-mailu Tomia Okamury přišla kolegům z dolní komory parlamentu nabídka na předvánoční slevy produktů z prodejen sítě Japa Foods, která předsedovi SPD patří. Okamura odmítl, že by nabídku rozesílal on nebo někdo z jeho spolupracovníků, a oznámil, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

"Vážené dámy a pánové, úvodem bych vám rád popřál krásné blížící se svátky a bohatého Ježíška," stojí v úvodu e-mailu, který našli poslanci v doručené poště. Odesílatelem byl podle adresy poslanec Tomio Okamura. Mail přitom obsahuje nabídku "25% poslanecké slevy" na produkty sítě obchodů s japonským zbožím Japa Foods, jako jsou sushi, hůlky nebo čaje. Firma skutečně patří šéfovi SPD.

Někteří poslanci - například Jan Čižinský (za KDU-ČSL) nebo Mikuláš Ferjenčík (Piráti) - obsah e-mailu vzápětí sdíleli na sociálních sítích.

T. Okamura mi napsal, že Vánoce jsou svátky křesťanských hodnot. Proto bych si od něho měl koupit sushi a japonský čaj, a to se speciální slevou 25 %. Pane Okamuro, děkuji, ale kapr je kapr. PS: Doufám, že mi A. Babiš nepošle nabídku na oplodnění v jeho oplodňovacích klinikách 😟 — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) November 20, 2018

Okamura však odmítl, že by takovou zprávu kolegům rozesílal on nebo kdokoli z jeho spolupracovníků. "Je to celé fake. Když jsem zjistil že pan Čižinský něco takového zveřejnil, tak jsem okamžitě zadal oběma svým asistentkám, aby prověřily, jestli něco takového z mojí schránky odešlo," uvedl šéf SPD s tím, že pouze on a tyto dvě asistentky mají k e-mailu přístup. "Zjistily, že e-mail nebyl v mojí odeslané poště," dodal poslanec.

Okamura dále prohlásil, že sám do své poslanecké e-mailové schránky nechodí. "Heslo si nepamatuji, možná mi ho asistentky někdy v minulosti řekly," doplnil s tím, že asistentky mu poštu třídí a důležité věci předávají na poradě.

Předseda SPD se poté spojil s advokátem a chystá se podat trestní oznámení na neznámého pachatele. "Předpokládám, že bude pozván i pan Čižinský, aby vysvětlil, odkud se ke zprávě dostal," dodal Okamura.

Kromě toho chce poslanec oslovit také Jana Morávka, vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny. "Aby věděl, že někdo vytvořil zřejmě šikovnou grafikou tento e-mail a následně to rozeslal."

Čižinský, který jako první celé znění doručeného e-mailu zveřejnil na Twitteru, se později omluvil. "Jde o podvrh. Omlouvám se jak domnělému odesílateli, tak i všem ostatním." Za šíření podvrhu se omluvil i Ferjenčík.

Ad Tomiovo sushi, je to hoax, za jehož šíření se omlouvám. Smutné je, že mně nenapadlo kontrolovat hlavičku. Vůbec mě to od Tomia nepřekvapovalo a nenapadlo mě, že sněmovní mail nezvládne odfiltrovat maily poslané z jiné domény, který se tváří pravě. Člověk se pořád učí, pardon. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) November 20, 2018

SPD označila v oficiálním prohlášení e-mail za antikampaň proti straně. Okamura si podvrh spojuje s aktuálním vyjednáváním SPD s vládou Andreje Babiše o prosazování programových bodů strany. Za viníky označil politickou konkurenci.