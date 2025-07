Politická šikana: Zasedne údržbář Babiš opět ve Strakovce? Fialu čeká zrada

Poměrně stabilní a značný náskok hnutí ANO v předvolebních průzkumech vybízí ke spekulacím. Třeba o tom, jak bude vypadat příští vláda. Pokud se nestane nic zásadního a prezident Petr Pavel dodrží nepsané pravidlo - pověří sestavením vlády vítěze voleb, který má největší šanci získat důvěru v Poslanecké sněmovně – na tahu bude Andrej Babiš. Poslechněte si nový díl podcastu Politická šikana.

"Typickým scénářem, který se může stát, je, že Petr Fiala skončí jako šéf koalice Spolu. Načež začnou vylézat rozumbradové, kteří řeknou, že Spolu neměla nikdy vzniknout a že strany měly kandidovat samostatně," popisuje možnou povolební situaci Vratislav Dostál.

Zásadní otázkou zůstává, kdo se stane Babišovým koaličním partnerem. "Hnutí ANO dodává hlasy, ale kdo bude tím kořením, je důležité," říká Michaela Nováčková. Ve hře je kromě Motoristů, Stačilo! a SPD i rozpad koalice Spolu.

Hrůzovláda hnutí ANO?

Podle Radka Bartoníčka může Česko s novou vládou ztratit prozápadní směr. Výzvu vidí také v tom, jaká nastane po volbách atmosféra. Spolu s Dostálem se shodují, že Babiš společně s dalšími členy hnutí ANO stupňují útoky na novináře a jedním z cílů jeho vzteku se můžou stát i veřejnoprávní média.

Propad jednoho milionu hlasů při posledních sněmovních volbách byl českou raritou. Bez ní by se Petr Fiala nikdy nestal premiérem a Andrej Babiš neskončil v opozici. I proto udělá Babiš vše, aby se podobný scénář neopakoval. Podle Dostála je to právě on, kdo stojí za spojováním menších stran a sjednocováním kandidátních listin.

Ustojí česká demokracie Andreje Babiše v čele vlády? A čeho se Radek Bartoníček nejvíce bojí? Poslechněte si desátou epizodu podcastu Politická šikana i ve všech podcastových aplikacích.