Pohlaví by mělo jít úředně změnit i bez operace už od 12 let. Vnitro novelu kritizuje

Pokud si chce nyní transgender osoba úředně změnit pohlaví, může tak učinit až po chirurgickém zákroku. I když se například muž cítí jako žena, na matrice musí být stále veden jako muž, dokud mu nebude operací pohlaví změněno. Celý proces však trvá několik měsíců až let. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán krátce před svým koncem ve funkci připravil zákon, který by umožnil úřední změnu pohlaví ještě před chirurgickým zákrokem. Ministerstvo vnitro ho však kritizuje.

V praxi by přijetí novely znamenalo, že by trans osobám stačilo k úřední změně pohlaví potvrzení od sexuologa, že daný člověk trpí poruchou genderové identity. S ním by pak zašel na matriku, kde by požádal o úřední změnu pohlaví.

"Zrušení požadavku podstoupení chirurgických zákroků také umožní právní uznání změny pohlaví i těm trans osobám, které z vážných (zdravotních) důvodů nemohou chirurgické zákroky vedoucí ke změně pohlaví podstoupit," píše ministerstvo v důvodové zprávě.

Právo změnit si úředně pohlaví by měly už i děti od 12 let, do 15 let by však potřebovaly souhlas rodičů. Odborník na gender ze Sociologického ústavu Akademie věd Zdeněk Sloboda návrh podporuje, nevadí mu ani takto stanovená věková hranice. "Psychologové se shodli, že lidé jsou schopni v tomto věku o své identitě přemýšlet. Často to řeší už od dětství," myslí si Sloboda.

Nedomnívá se, že by toho lidé jakkoliv zneužívali. Upozorňuje, že bez potvrzení sexuologa nebude možné o změnu pohlaví úřady požádat, děti navíc budou stále potřebovat i souhlas rodičů. "Je to dost komplikované na to, aby nějací puberťáci jen tak chodili na matriku měnit si pohlaví. Je důležité si uvědomit, že na základě toho, že předpokládáme, že by si možná jeden vtipálek za x let mohl z toho udělat legraci, zamezujeme možnost několika stovkám lidí rozhodnout o své vlastní identitě," říká Sloboda.

Rodič a rodič místo matka a otec

Se spodní věkovou hranicí, ani s návrhem jako celkem však nesouhlasí ministerstvo vnitro. Nelíbí se mu, že by matrika zaznamenávala u člověka opačné pohlaví, než které fyzicky má. "V matrikách jsou evidovány údaje o pohlaví, nikoli údaje o jedincově vnitřní identitě a osobních představách. Účelem matrik je evidovat objektivní data či skutečnosti, nikoli vnitřní pocity jedinců v ní zapsaných," píše ministerstvo vnitro ve své připomínce.

Dále upozorňuje i na příklad, ke kterému by v případě přijetí takového zákona mohlo dojít. Žena, která by se cítila mužem, by požádala na matrice o změnu pohlaví, aniž by podstoupila chirurgický zákrok. Následně by porodila dítě. "V knize narození a na rodném listu dítěte bude uvedena jako matka dítěte osoba mužského pohlaví, protože dítě porodila?" ptá se ministerstvo.

Sloboda však takovou námitku nepovažuje za podstatnou. "Tenhle argument je platný pouze ve chvíli, kdy přistupujeme k tomu, že rodný list je něco, co je neměnné a musí to tak být do konce věků. Za předpokladu, že projde manželství osob stejného pohlaví, což je více méně otázkou času, tak v rodném listě budou muset matriky předělat kolonky na rodič a rodič místo matka a otec," říká Sloboda.

Reakce na verdikt soudu pro lidská práva

Novelu ministerstvo spravedlnosti připravilo v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z loňského dubna, podle kterého nelze úřední změnu pohlaví podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku, které vede téměř jistě ke sterilitě.

Nový ministr Jan Kněžínek, který novelu po Pelikánovi zdědil, by chtěl na vládě předpis předložit začátkem příštího roku. "Zůstává otázkou, jaká bude jeho konečná podoba," řekl Aktuálně.cz ministr s odkazem na meziresortní připomínkové řízení, ve kterém se na návrh snesla kritika.

A není ani jisté, jestli zákon vůbec vládou projde. "V současné chvíli nebudu předjímat, jak se k tomuto zákonu postaví jednotliví členové vlády," dodal Kněžínek.