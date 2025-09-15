Domácí

Počasí bude zprvu aprílové, hrozí i bouřky. Už se ví, kdy "udeří" babí léto

před 2 hodinami
Počasí v Česku bude v první polovině týdne proměnlivé, meteorologové očekávají sluníčko, déšť a bude i větrno. Nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu klesnou pod 20 stupňů Celsia, pak se začne oteplovat a o víkendu by se mohly dostat i nad 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu a z jeho vyjádření na facebooku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

"První polovina bude dynamičtější a proměnlivější, od čtvrtka ale začne být počasí stabilní, postupně slunečné a velmi teplé. Na víkend se výrazně oteplí a teploty se dostanou místy i nad letních 25 stupňů Celsia. Ochlazení pak přijde od západu buď v neděli, nebo až na začátku příštího týdne," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

V pondělí předpokládají meteorologové od rána hodně oblačnosti v Čechách, naopak na Moravě a ve Slezsku může být první polovina dne i slunečná. Od západu se také vyskytnou v Čechách přeháňky nebo občasný déšť.

Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, vyšší pravděpodobnost bude k večeru. Denní maximální teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia.

Úterý bude chvílemi i slunečné a větrné a oproti dnešku chladnější. Foukat bude zejména v Čechách s nárazy i kolem 55 kilometrů za hodinu. Přeháňky jsou pravděpodobnější na horách, jinde jen výjimečně, odpolední maxima očekávají meteorologové kolem 19 stupňů.

Ve středu bude oblačnosti opět více, hlavně v Čechách, odpoledne a večer se v Čechách místy objeví slabší déšť nebo přeháňka. Maximální denní teploty budou mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů.

Ve čtvrtek bude zpočátku oblačnosti hodně a místy se objeví slabší déšť, během dne se ale od západu začne vyjasňovat. Počasí bude stabilní, denní maxima vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia.

"V pátek a sobotu nás čekají stabilní a slunečné dny beze srážek - jen v pátek může ještě na Moravě a ve Slezsku doznívat zpočátku nějaký slabší déšť. Teploty půjdou nahoru, pátek 21 až 26 stupňů a sobota 22 až 27 stupňů.  Změna v počasí pak nastane buď v neděli, nebo až na začátku dalšího týdne, zde je zatím nejistota," uvedli meteorologové.

 
