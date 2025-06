ANO chce prosadit tvrdší postup vůči cizincům, kteří páchají přestupky

Sněmovna zřejmě schválí možnost rušení nebo neprodloužení pobytu cizincům, kteří v Česku opakovaně páchají závažné přestupky. Úpravu poslanců opozičního ANO ke koaliční předloze o zpřísnění azylových a migračních pravidel podpořil bezpečnostní výbor. Kladně se výbor postavil také například k návrhu Petra Letochy (STAN) na úpravu zákonů zvaných lex Ukrajina.

Stát by podle zákonů lex Ukrajina měl nadále odmítat žádosti o dočasnou ochranu těch ukrajinských uprchlíků, kteří ji už mají nebo měli v jiné zemi EU.

O podobě koaliční novely, jež vychází z unijního migračního paktu, by mohla Sněmovna hlasovat ještě v červnu. Na stanovisku k předloze jako celku se výbor neshodl, neboť počet přítomných členů za vládní tábor a za opozici byl podle zpravodaje Karla Krejzy (ODS) vyrovnaný.

"Koalice podpořila rozumné opoziční pozměňovací návrhy. Stejně tak (se zachovala) opozice u pozměňovacích návrhů koalice iniciovaných ministerstvem vnitra. Zákon jako celek opozice nepodpořila s poněkud nepochopitelným odkazem na migrační pakt EU, který považuje za špatný," napsal v pondělí Krejza. Opoziční ANO a SPD odmítají pakt zejména kvůli tomu, že podle nich obsahuje přerozdělování migrantů.

Úprava poslanců ANO v čele s Robertem Králíčkem předpokládá možnost zrušení nebo neprodloužení pobytu cizinci, který se třikrát za jeden rok dopustí přestupků zaznamenávaných v evidenci. Jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, jakou jsou opakované krádeže v obchodech, ublížení na zdraví, hrubé násilí či použití pyrotechniky na sportovních utkáních.

Letochův pozměňovací návrh k lex Ukrajina reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, podle kterého Česko nemůže paušálně odmítat žádosti Ukrajinců kvůli tomu, že už mají nebo měli dočasnou v jiném unijním státu. V zákoně proto podle úpravy přibude další důvod pro nepřijatelnost žádosti o dočasnou ochranu, který se vztahuje právě na tyto cizince. Stát jej bude moci využít potom, co ministerstvo vnitra oznámí Evropské komisi, že existuje riziko vyčerpání kapacit pro zvládání následků hromadného přílivu uprchlíků.

Bezpečnostní výbor se postavil kladně i k dalším úpravám poslanců ANO, které míří k posílení povinností žadatele o azyl k ministerstvu vnitra a policii a k dalšímu zrychlení rozhodování o žalobě cizince, kterému by ministerstvo vnitra pobyt v Česku neumožnilo. Obdobný návrh Radka Kotena z opozičního hnutí SPD výbor nepodpořil stejně jako jeho snahu o zpřísnění trestů za převaděčství a uzákonění až desetimilionové pokuty pro leteckou společnost, která by do Česka přepravila cizince bez platného dokladu.

Navržené změny azylových a migračních pravidel mají podle předkladatelů zvýšit bezpečnost obyvatel a zlepšit přehled o pohybu a pobytu žadatelů o azyl a migrantů. Mají také zrychlit řízení týkající se mezinárodní ochrany s omezením jeho zneužívání.

Koaliční předloha předpokládá například to, že pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. V případě, že o vyhoštění rozhodne jiný členský stát, v Česku se znovu rozhodovat nebude. Do jednoho se spojí řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Soudy budou muset zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit také trest vyhoštění.

Migranti by měli procházet i novým epidemiologickým vyšetřením. Policie a úřady budou moci použít informace z mobilních telefonů migrantů k jejich identifikaci. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních. Úřady budou moci omezit sociální standardy žadatelů o azyl na ubytování a stravu i omezit jejich přístup na pracovní trh.

