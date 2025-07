Na část Česka se ženou vydatné lijáky. Mapa ukazuje, kde hrozí nebezpečí

Na Moravě a ve Slezsku začne v úterý odpoledne intenzivně a vytrvale pršet, v oblastech kolem Beskyd mohou být srážky extrémní s úhrny místy 100 až 200 milimetrů. Meteorologové to uvedli v pondělní výstraze.

Kvůli očekávaným velmi vydatným srážkám budou na severovýchodě republiky stoupat hladiny řek, překročit mohou první stupeň povodňové aktivity. Od úterního večera tam proto začne platit povodňová bdělost.

⚠️ Souhrnná zpráva k výstrahám ČHMÚ



💦 V úterý 8. 7. ve druhé polovině dne a ve středu 9. 7. očekáváme na Moravě a ve Slezsku trvalý a na východě i vydatný déšť s celkovými úhrny místy nad 50 mm, v oblasti Beskyd místy i 100 až 200 mm. Srážky budou nejintenzivnější v úterý… pic.twitter.com/gbX6liJ6Wr — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 7, 2025

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince. V dalších oblastech Moravy a Slezska bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.

"Srážky budou nejintenzivnější v úterý později odpoledne a večer, v noci na středu a ve středu dopoledne. Ve středu odpoledne a večer bude srážková činnost slábnout," informoval v pondělí Český hydrometeorologický ústav. Řeky, které odvodňují Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty, budou po vydatném dešti stoupat a ve středu mohou překročit první povodňový stupeň. Meteorologové dodali, že budou situaci postupně upřesňovat.

Voda z intenzivních srážek může zaplavit silnice a chodníky nebo zanést kanalizaci. Řidiči musejí počítat se sníženou viditelností a rizikem akvaplaningu, při silném dešti by měli zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé nemají vstupovat či vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací, varovali meteorologové.