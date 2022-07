Objevil základy genetiky. V Brně zahájili oslavy 200 let od narození Gregora Mendela

Slavnostní bohoslužbou, kterou vedl pražský arcibiskup a český primas Jan Graubner, začal v brněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie týden oslav 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, katolického kněze a zakladatele moderní genetiky.

Zařazením bohoslužeb v augustiniánském kostele na program festivalu Mendel 2022 chtěli pořadatelé zdůraznit, že přestože je Mendel dnes znám jako zakladatel genetiky, byl za svého života hlavně opatem kláštera ve Starém Brně, uvedl za pořadatele Matěj Hollan.

"Pan arcibiskup účast na bohoslužbě přislíbil ještě jako arcibiskup olomoucký a my si velmi vážíme toho, že ji ve svém programu ponechal i poté, co jej papež pověřil vedením pražského arcibiskupství," uvedl Hollan. Nedělní bohoslužba baziliku zcela zaplnila, souvislost s Mendelem byla dobře patrná už při příchodu do kostela - v jeho sousedství nechali pořadatelé nafouknout obří hrášek.

Součástí oslav 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela budou v týdnu odborné konference, komentované prohlídky augustiniánského kláštera, kde působi, veřejné debaty odborníků i koncerty populární a vážné hudby.

Hlavními hvězdami programu jsou americká skupina Kool & the Gang a Ewa Farna, z programu vážné hudby vystoupí v pátek v bazilice ve Starém Brně vystoupí Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno a zazní mimo jiné Janáčkova Glagolská mše. Podrobný program jednotlivých dnů je k dispozici na internetových stránkách.

Příští neděli ukončí festival Mendel 2022 bohoslužba, tentokrát sloužená v latině. "Jejím hostem bude i Luis Marín, blízký spolupracovník papeže a ředitel institutu augustiniánské spirituality ve Vatikánu. Mši bude přenášet Česká televize a zazní při ní světová premiéra hudební mše farního skladatele Jiřího Fadrného," dodal Hollan.

VIDEO: Forenzní genetička o analýze DNA.