Občanské průkazy budou do dvou let obsahovat čip s digitálními otisky prstů

Dva otisky prstů v digitálním formátu na bezkontaktním čipu budou spolu s fotografií držitele muset za dva roky obsahovat například nové české občanské průkazy, ale i další průkazy totožnosti v zemích Evropské unie. Nová a přísnější pravidla pro podobu průkazů ve čtvrtek na jednání v Lucembursku potvrdili ministři spravedlnosti unijních zemí.

Vydávány budou nové průkazy s platností na nejméně pět a nejvýše deset let ve standardním formátu odpovídajícím rozměrům kreditní karty a jejich součástí bude muset být i strojově čitelná část. Splňovat tak budou muset minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Průkazy s platností nad deset let budou moci dostávat lidé, kteří už oslavili sedmdesáté narozeniny. V případě průkazek pro nezletilé osoby může být doba platnosti kratší než pět let, plyne ze schváleného nařízení.

Průkazky, které nebudou nová pravidla splňovat, přestanou být platné nejdéle za deset let od chvíle, kdy přijatá pravidla začnou v členské zemi platit. To se má stát ode dneška za dva roky. Výjimky opět mají být pro staré lidi. Nezabezpečné průkazy, které nesplňují minimální bezpečnostní normy, mají přestat platit pět let po náběhu odsouhlasených pravidel.