Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Odborníci očekávají další nárůst na podzim kvůli houbařské sezoně, v posledních dvou letech přibyla více než třetina případů v posledních měsících roku.
"Po přisátí infikovaného klíštěte se u klíšťové encefalitidy objevují nejprve příznaky podobné chřipce. Ty mohou nakrátko odeznít a poté se vrací o něco horší, s výraznými bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, třesy, poruchou rovnováhy a dalšími neurologickými příznaky," popsala Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.
Borelióza může být často bezpříznaková, často se ale před nimi objeví typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte, takzvané erythema migrans. Další příznaky mohou být podobné jako u encefalitidy, tedy chřipce podobná únava, horečka nebo bolesti svalů a kloubů.
Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. "Je vhodné očkovat všechny, kdo žijí v oblastech s infikovanými klíšťaty, což je v současné době prakticky celá Česká republika ČR," dodala Smíšková.
Očkování mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit. Podle loňského průzkumu bylo v Česku očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.
Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025*
|Klíšťová encefalitida
|355
|565
|687
|715
|774
|856
|594
|710
|509
|670
|517
|Lymská borelióza
|2913
|4694
|3939
|4724
|4105
|3710
|2831
|3517
|3270
|4031
|5702
zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce srpna