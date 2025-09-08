Domácí

Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Nemocí přenášených klíšťaty letos do konce srpna lékaři zachytili nejvíc za posledních deset let. Klíšťové encefalitidy bylo 517 případů, loni ve stejném období 490. Výrazně přibylo lymské boreliózy, jen v srpnu přibylo 2646 případů. Loni jich bylo zhruba stejně za osm měsíců, v srpnu čtyřnásobně méně.
Lymeskou boreliózu mohou přenášet jenom klíšťata, říká Milan Trojánek z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny pražské Fakultní nemocnice Motol.
Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Odborníci očekávají další nárůst na podzim kvůli houbařské sezoně, v posledních dvou letech přibyla více než třetina případů v posledních měsících roku.

"Po přisátí infikovaného klíštěte se u klíšťové encefalitidy objevují nejprve příznaky podobné chřipce. Ty mohou nakrátko odeznít a poté se vrací o něco horší, s výraznými bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, třesy, poruchou rovnováhy a dalšími neurologickými příznaky," popsala Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

Borelióza může být často bezpříznaková, často se ale před nimi objeví typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte, takzvané erythema migrans. Další příznaky mohou být podobné jako u encefalitidy, tedy chřipce podobná únava, horečka nebo bolesti svalů a kloubů.

Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. "Je vhodné očkovat všechny, kdo žijí v oblastech s infikovanými klíšťaty, což je v současné době prakticky celá Česká republika ČR," dodala Smíšková.

Očkování mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit. Podle loňského průzkumu bylo v Česku očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.

Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Klíšťová encefalitida 355 565 687 715 774 856 594 710 509 670 517
Lymská borelióza 2913 4694 3939 4724 4105 3710 2831 3517 3270 4031 5702

zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce srpna

