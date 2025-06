Nekuř, choď na prevenci a ušetříš na daních. Strany slibují výhody za dobré chování

Úlevy pro svědomité pacienty plánuje dokonce několik politických stran. Některé jim chtějí umožnit placení nižšího pojistného, další slibují úspory na daních. Objevují se i takové nápady, jako jsou daňová zvýhodnění při platbách za nadstandard.

Sekejte latinu, choďte na preventivní prohlídky a my vám odpustíme část pojištění. Takovou motivaci by od své zdravotní pojišťovny uvítalo sedmdesát procent Čechů. Vyplynulo to z nedávného průzkumu, který si nechala zpracovat Kancelář zdravotního pojištění.

Některé politické strany už proto avizují, že lidem po volbách toto přání splní. Odměny za prevenci a zdravý životní styl už vepisují do svých předvolebních programů. Objevují se přitom i zcela nové nápady. S jedním takovým přicházejí například Motoristé sobě.

"Naše vize je jednoduchá: chceme lidem umožnit to, aby si mohli část peněz investovaných do vlastního zdraví odečíst ze základu daně. Podobně jako to dělají s příspěvkem na charitu nebo s úroky z hypotečních splátek," popisuje stínový ministr zdravotnictví za motoristy Boris Šťastný.

Investice do zdraví se vyplatí

Odečítat z daně by se podle něj daly všechny přímé úhrady za prevenci. Například za návštěvu dentální hygienistky nebo za nepovinné očkování. "Po nastavení určitého ročního limitu by si lidé mohli z daní odepsat i platby za nadstandard, jehož zavedení taky plánujeme," dodává Šťastný.

Právě investice do vlastního zdraví se totiž podle něj vyplatí - a to nejenom samotnému jedinci, ale i státu. "Chceme proto nastavit takový systém, který by lidi ke zdravému životnímu stylu a prevenci motivoval," vysvětluje Šťastný. Základ daně by si podle něj mohli lidé snižovat dokonce i o výdaje, které měli s některou z blízkých osob - například s dítětem.

A to není všechno. Položkou, která by se dala odečítat z daní, by mohl být podle Šťastného i nový typ spoření na dlouhodobou péči. "Lidé by si zkrátka mohli odkládat peníze pro případ, že by se o sebe nedokázali v seniorním věku sami postarat. Toto spoření by potom použili na zaplacení domova seniorů nebo na jinou pobytovou zdravotně-sociální službu," přidává Šťastný. Se stejnou daňovou úlevou by lidé mohli spořit i na služby pro své rodiče či prarodiče.

Zvýhodnění pro sportovce

Určité daňové úlevy chtějí zavést i další strany. I když v jiné podobě. "My chceme, aby byli daňově zvýhodnění takoví lidé, kteří se pohybují a sportují. Právě pohyb je totiž klíčem ke zdraví," řekla například stínová ministryně za Starosty a nezávislé Michaela Šebelová.

Lidé by si podle ní mohli z daní odečítat jakékoliv sportovní aktivity, pokud by se odehrávaly na certifikovaných sportovištích nebo fitness centrech. "Předtím by proto bylo důležité, aby se profesionální trenéři certifikovali. Tím bychom získali jistotu, že lidi vedou skutečně kvalitním způsobem a ke správnému pohybu," doplnila Šebelová.

Starostové taky plánují bonusy při placení zdravotního pojištění - a to pro všechny, kdo pečují o své zdraví a pravidelně chodí na prevenci.

Daňové zvýhodnění chce prosadit i šéfka sněmovního zdravotního výboru a současně stínová ministryně za ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. Úlevy by se ale podle ní měly týkat spíš zaměstnavatelů než samotných lidí.

Ať se o zdraví lidí stará zaměstnavatel

"Už v tomto volebním období jsme navrhovali, aby si mohly firmy odepisovat z daní jakékoliv výdaje na prevenci pro své zaměstnance," říká Němečková Crkvenjaš a dodává: "Tentokrát se nám to sice nepovedlo, změnu ale zkusíme navrhnout i příště."

Právě úlevy pro firmy jsou totiž podle ní nejlepší cestou. "Zaměstnavatelé nejlépe vědí, kolik peněz ztrácejí, když je jejich pracovník nemocný a chybí," vysvětluje poslankyně. Měli by mít tedy motivaci něco pro své lidi udělat. "Tato motivace by se měla ještě zvednout zmíněnými daňovými úlevami," domnívá se Němečková Crkvenjaš.

Stejně to vidí i lidovecký kandidát na ministra zdravotnictví Tom Philipp. "Jsem pro zaměstnanecké pobídky," říká a vysvětluje: "Pokud by byl tento systém dobře nastavený, může to být jeden ze stimulů, jak lidi motivovat k péči o vlastní zdraví."

Za dobré chování nižší pojistné

Přání pojištěnců ale chce jít naproti i pirátský expert na zdravotnictví Albert Štěrba. "Zdravé chování lidí by se mohlo podpořit například tím, že bychom jim snížili odvody do zdravotního pojištění," řekl Aktuálně.cz.

Tuto výhodu by prý přiznal hlavně takovým lidem, kteří prokazatelně nekouří, nepijí alkohol a neužívají ani žádné další návykové látky. Nižší pojistné by platili i ti, kdo se pravidelně účastní preventivních prohlídek a screeningů.

"Pokud jde o daňové úlevy, těmi bychom mohli zase odměnit firmy. Odepsat by si mohly všechny náklady, které měly se starostí o zdraví svých pracovníků," uzavřel Štěrba.