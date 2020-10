Někteří studenti nemají z kolejí kam jít. Na vystěhování jim přitom vláda dala den

Pro studenty na kolejích nebylo probuzení do úterního rána příjemné. Vláda den předtím pozdě večer rozhodla, že se uzavírají koleje, na kterých mohou zůstat jen cizinci a medici, kteří pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Na vystěhování jim přitom vláda dala jediný den, většina z nich přitom za tak krátkou dobu náhradní ubytování sehnat nemůže. Ministr školství pár hodin nato opatření zmírnil.

Vládní opatření, která ministři prezentovali v pondělí pozdě večer, studenty zaskočila. Někteří se dokonce okamžitě začali na sociálních sítích shánět po jiném ubytování. Z různých důvodů se totiž domů vrátit nemohou nebo by to pro ně představovalo velkou komplikaci, protože například v místě studia pracují. Vracet se domů se jim nechce ani kvůli obavě z možného ohrožení rodičů, kteří mohou spadat do rizikové skupiny.

Ministr školství Robert Plaga v úterý ráno nakonec po protestech škol opatření mírně upravil a na Twitteru oznámil, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, smějí na kolejích setrvat. Podobně tam mohou zůstat i ti, kteří jsou v karanténě.

Pro ty, kteří musí koleje opustit, však náhlé a nečekané rozhodnutí představuje řadu komplikací. I když se mohou hned vrátit například domů k rodičům, zvládnout to během dne je pro některé z nich obtížné.

"Množství věcí, které tu mám nastěhované, nezvládnu během jediné cesty vlakem odvézt, tudíž tu budu muset značnou část nechat bez jistoty, že se pro ně budu moci vrátit," popisuje studentka Alena, která studuje v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

S MZd se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojeni. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty. — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 13, 2020

Dnes ji čeká dlouhá cesta domů do Českých Budějovic, kde má trvalé bydliště. "Vracím se čtyři a půl hodiny do Českých Budějovic. Do toho je vše extrémně hektické, jelikož mám přednášky do půl čtvrté, a abych se vrátila včas domů přes půl republiky, musím být ve vlaku v půl páté. Bydlet budu přechodně u rodičů, kde budu zároveň pomáhat s on-line výukou mladšího bratra, který je na prvním stupni základní školy," říká Alena.

Rozhodnutí nechápe ani Matěj, který studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ten však nakonec využije toho, že ministr Plaga opatření zmírnil, a na koleji zůstane. "Pokud by ale opatření zůstalo, komplikace by byly obrovské. Jedna věc je jet domů na víkend, ale přestěhovat se na neurčito, když mám v Praze práci a v podstatě všechny potřebné věci, je absurdní," říká Matěj.

Navíc dodává, že má na rozdíl od některých svých spolužáků štěstí, že má kam jít a nemusel by se tísnit v malém bytě s dalšími členy domácnosti. Odstěhovat se však za jeden den by bylo problematické i pro něj. "Odstěhovat se můžu do hodiny, ale kdybych si měl vzít všechny potřebné věci, stejně budu muset počkat, až pro mě přijedou rodiče s autem. A nedává smysl, aby si kvůli tomu brali dovolenou," říká s tím, že vydat takové rozhodnutí bylo od vlády "opravdu nedomyšlené a neprofesionální".

Právě termín návratu mnoho studentů trápí, protože při rychlém vývoji epidemické situace si mnohdy nejsou jistí, jestli se vládou stanovené termíny nebudou dál měnit. Nedostatek informací mají studenti i od zřizovatelů kolejí. Nevědí, jak to bude s nájemným ani ubytovací smlouvou.

Kdo uhradí výdaje za ubytování, které nesmíme využívat? ptají se studenti

Proti rozhodnutí vlády vznikla na webu i petice s otevřeným dopisem. V něm student Fakulty informatiky ČVUT Jakub Bartoš upozorňuje, že k mnohým studentům se informace dostala až v úterý ráno. "Málokterý student má na kolejích televizi a k mnohým se informace dostane až dopoledne v den, kdy se mají odstěhovat. O těchto opatřeních se dozvědí pouhé hodiny před jejich zavedením v platnost," píše Bartoš.

"Uhradí nám vláda naše výdaje za ubytování, které máme zaplacené, ale nesmíme využívat? Nebo budete tyto peníze vymáhat od samotných ubytovacích zařízení?" ptá se student v dopise ministrům.

Ubytovatelé potvrzují, že v budoucích krocích ještě nemají jasno. Například ředitel kolejí pardubické univerzity pro ČTK dopoledne uvedl, že se musí nejprve poradit s právním oddělením. Studenti nyní čekají na vyjádření univerzit a jejich ubytovacích oddělení. Mnozí se ho dočkají už na cestě domů.