Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka

před 2 hodinami
V domácnostech se objevuje čím dál více nebezpečných látek. "Je to výrazně spojené s tím, že se v moderních bytech používají jako materiál hlavně plasty. Spousta z nich negativně ovlivňuje zdraví. Řada civilizačních chorob, jako je obezita, cukrovka nebo rakovina, souvisí s přítomnosti toxických látek kolem nás," říká odbornice na toxické látky z neziskové organizace Arnika Karolína Brabcová.
Podle Brabcové jsou zásadním problém takzvané endokrinní disruptory, látky, které mají vliv na hormonální systém. "Nejvíce to ovlivňuje těhotné ženy, ale i ženy obecně. Může to mít vliv i cross generačně, to znamená, že to může ovlivnit i dítě toho nenarozeného plodu, což je něco hrozivého. Problém je, že o tom není tak velké povědomí. Je to neviditelné nebezpečí. Lidé vědí, že mít tolik plastů kolem sebe není úplně v pořádku, ale jak jde o chemické látky, tak si to dokážou jen těžko představit," upozorňuje.

Toxické látky se mohou objevovat i v dětských hračkách, problémem jsou hlavně měkké plasty. "Ideálně malým dětem kupovat hračky jen z přírodních materiálů, třeba ze dřeva. Je upřímně těžké se těm plastům vyhnout, ale alespoň u dítěte do dvou let si na to dávat pozor, tam je největším problémem, že u takto malých dětí není vyvinutý imunitní systém," vysvětluje odbornice.

Škodlivé látky lze najít v domácnostech i jinde - například v matracích, elektronice. Nebezpečnou kombinací je třeba vinylová (pvc) podlaha s podlahovým topením. "V kuchyních je zásadním problémem teflon. Ona je to geniální látka s geniálními vlastnostmi, akorát že se nedokáže vůbec rozložit a je všude kolem nás. Má pak vliv třeba na reprodukční schopnost žen nebo je spojována s rakovinou ledvin. Je to něco, co nás nesmírně znepokojuje, protože tu látku neumíme likvidovat a ty koncentrace kolem nás exponenciálně rostou," popisuje Brabcová.

Nezisková organizace Arnika zkoumala i toxické látky v moderních stavebních materiálech nebo nábytku. "Máme několik dotazů ročně od lidí, kteří se na nás obrací s problémy, jako je astma, dýchací obtíže, alergie, poté co se nastěhovali do nového domu nebo zrekonstruovali dům nebo byt. Často třeba nemohou spát, protože tam dochází k uvolňování organických těkavých látek," podotýká s tím, že před výskytem nebezpečných látek varují i vrcholoví manažeři stavebních firem.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:13: Proč jsou syntetické materiály problémem v domácnostech? Jak hormonální disruptory ovlivňují zdraví a vývoj člověka? Proč jsou těhotné ženy nejvíce ohroženou skupinou?

05:13-12:07: Jaké plastové hračky jsou pro děti nejnebezpečnější? A proč jsou přírodní materiály lepší volbou? Jak se liší regulace hraček od jiných  předmětů, které děti používají?

12:07-22:21: Je kombinace vinylové podlahy a podlahového topení nebezpečná? Jaké skryté toxiny mohou obsahovat matrace a teflonové pánve? Proč jsou plastové krabičky a "bambusové" nádobí rizikové?

22:21-27:35: Proč je regulace toxických látek v nábytku nedostatečná? Jaké nebezpečí představuje elektronika v domácnosti? Na co si dát pozor při výběru nábytku a elektroniky?

27:35-30:36: Obsahuje oblečení nebezpečné látky v závislosti na materiálu nebo původu? Proč je důležité vyprat nové oblečení hned po koupi?

30:36-33:45: Jak rozlišit zásadní rizika toxických látek od méně důležitých? Jaká jsou klíčová doporučení pro minimalizaci vystavení se toxinům? Proč je důležité nepodléhat konzumním tlakům?

 
