Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka

Podle Brabcové jsou zásadním problém takzvané endokrinní disruptory, látky, které mají vliv na hormonální systém. "Nejvíce to ovlivňuje těhotné ženy, ale i ženy obecně. Může to mít vliv i cross generačně, to znamená, že to může ovlivnit i dítě toho nenarozeného plodu, což je něco hrozivého. Problém je, že o tom není tak velké povědomí. Je to neviditelné nebezpečí. Lidé vědí, že mít tolik plastů kolem sebe není úplně v pořádku, ale jak jde o chemické látky, tak si to dokážou jen těžko představit," upozorňuje.
Toxické látky se mohou objevovat i v dětských hračkách, problémem jsou hlavně měkké plasty. "Ideálně malým dětem kupovat hračky jen z přírodních materiálů, třeba ze dřeva. Je upřímně těžké se těm plastům vyhnout, ale alespoň u dítěte do dvou let si na to dávat pozor, tam je největším problémem, že u takto malých dětí není vyvinutý imunitní systém," vysvětluje odbornice.
Škodlivé látky lze najít v domácnostech i jinde - například v matracích, elektronice. Nebezpečnou kombinací je třeba vinylová (pvc) podlaha s podlahovým topením. "V kuchyních je zásadním problémem teflon. Ona je to geniální látka s geniálními vlastnostmi, akorát že se nedokáže vůbec rozložit a je všude kolem nás. Má pak vliv třeba na reprodukční schopnost žen nebo je spojována s rakovinou ledvin. Je to něco, co nás nesmírně znepokojuje, protože tu látku neumíme likvidovat a ty koncentrace kolem nás exponenciálně rostou," popisuje Brabcová.
Nezisková organizace Arnika zkoumala i toxické látky v moderních stavebních materiálech nebo nábytku. "Máme několik dotazů ročně od lidí, kteří se na nás obrací s problémy, jako je astma, dýchací obtíže, alergie, poté co se nastěhovali do nového domu nebo zrekonstruovali dům nebo byt. Často třeba nemohou spát, protože tam dochází k uvolňování organických těkavých látek," podotýká s tím, že před výskytem nebezpečných látek varují i vrcholoví manažeři stavebních firem.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:13: Proč jsou syntetické materiály problémem v domácnostech? Jak hormonální disruptory ovlivňují zdraví a vývoj člověka? Proč jsou těhotné ženy nejvíce ohroženou skupinou?
05:13-12:07: Jaké plastové hračky jsou pro děti nejnebezpečnější? A proč jsou přírodní materiály lepší volbou? Jak se liší regulace hraček od jiných předmětů, které děti používají?
12:07-22:21: Je kombinace vinylové podlahy a podlahového topení nebezpečná? Jaké skryté toxiny mohou obsahovat matrace a teflonové pánve? Proč jsou plastové krabičky a "bambusové" nádobí rizikové?
22:21-27:35: Proč je regulace toxických látek v nábytku nedostatečná? Jaké nebezpečí představuje elektronika v domácnosti? Na co si dát pozor při výběru nábytku a elektroniky?
27:35-30:36: Obsahuje oblečení nebezpečné látky v závislosti na materiálu nebo původu? Proč je důležité vyprat nové oblečení hned po koupi?
30:36-33:45: Jak rozlišit zásadní rizika toxických látek od méně důležitých? Jaká jsou klíčová doporučení pro minimalizaci vystavení se toxinům? Proč je důležité nepodléhat konzumním tlakům?