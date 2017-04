NBÚ posílí dvacet expertů kvůli obraně před kyberútoky

před 25 minutami

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) posílí dvacet expertů kvůli ochraně státních úřadů před kybernetickými útoky. Počítá s tím návrh premiéra Bohuslava Sobotky, který schválila vláda. Noví zaměstnanci by měli dávat úřadům metodické pokyny, pomáhat s prevencí a konzultovat s nimi problémy. Schválení materiálu označil Sobotka za významný krok, který pomůže snaze o potírání kybernetické kriminality. Na nová místa by měli přijít specialisté na operační systémy, počítačové sítě, aplikace a mobilní komunikaci, auditoři či pracovníci zaměření na právní úpravu kybernetické bezpečnosti. Při plánovaném dělení NBÚ by měli noví zaměstnanci přejít do Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

autor: ČTK