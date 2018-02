před 4 hodinami

Sociální demokraté volí na nedělním mimořádném sjezdu v Hradci Králové nové vedení strany. Mají také rozhodovat o tom, zda má jít ČSSD do společné vlády s hnutím ANO. Jenže právě názor na případnou koalici v čele s premiérem Andrejem Babišem stranu nejvíce štěpí. Někteří senátoři a část komunálních politiků, které čekají na podzim volby do obecních zastupitelstev, nechce společný kabinet ANO a sociální demokracie podporovat. Velká část zástupců strany také odmítá, aby byl ve vládě trestně stíhaný politik. To se týká přímo Andreje Babiše, jehož policie podezírá z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

autor: Kateřina Frouzová

