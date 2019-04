Nález mrtvého novorozence na Přerovsku potvrdila policie, více odhalí přikázaná pitva

před 1 hodinou

Policisté dnes potvrdili, že v neděli v podvečer nalezli u Lhotky na Přerovsku tělo mrtvého novorozence. Jak dítě zemřelo, není zatím zřejmé. Objasnit by to měla soudní pitva, kterou policisté nařídili, uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji je to druhý případ během posledních 12 měsíců. Matku mrtvého novorozence nalezeného u Věrovan na Olomoucku dosud nenašli.

Případ vyšetřují přerovští policisté. Jejich mluvčí uvedla, že policisté přijali oznámení o možném nálezu mrtvého novorozence kolem půl šesté večer. Kolemjdoucí, který tělo objevil, kontaktoval policisty přes linku 158. "Po bližším ohledání místa se tato informace potvrdila. Policisté místo události zajistili a zahájili šetření. Tělo novorozence bylo převezeno do Ústavu soudního lékařství, kde bude následně provedena soudní pitva," uvedla Zajícová. Tělíčko bylo nalezeno nedaleko rozcestí mezi Lhotkou a přerovskou místní částí Žeravice. Kolemjdoucí jej objevil pod zastávkou u potoka, jde již o katastr Lhotky. Ve Lhotce, samostatné obci se šesti desítkami obyvatel, byla zpráva překvapením. Podle místních policisté dosud svědectví v obci nezjišťovali, přesvědčeni jsou přitom, že si okolí obce vyhlédl někdo cizí. Policisté zatím bližší okolnosti případu nechtějí komentovat i s ohledem na to, že vyšetřování je na počátku. Obdobný případ se odehrál i loni Podobný případ řeší policie od loňska. Tělíčko novorozence našli policisté na poli u Věrovan 11. července. Leželo tam zřejmě delší dobu. Podle šéfa krajské kriminální policie Jana Lisického však nejde o čin násilného charakteru a případ vyšetřují policisté z olomouckého územního odboru. Po matce vyšetřovatelé stále pátrají. Dosud kriminalisté prověřili desítky žen z Česka i zahraničí. S žádostí o pomoc se přitom i několikrát obrátili na veřejnost, dosud však bezúspěšně.