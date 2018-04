Na Univerzitě Karlově ubylo budoucích filozofů, právníků i matematiků. Mediků mírně přibylo

před 26 minutami

Na konci minulého roku měla univerzita podle statistik ministerstva školství 45 955 studentů.

Praha - Zatímco celkový počet studentů na vysokých školách od roku 2010 v důsledku demografického vývoje poklesl zhruba o třetinu, na Univerzitě Karlově (UK) byl úbytek přibližně o polovinu menší. Nejvíc se snížil počet studentů na filozofické fakultě, a to asi o 35 procent.

Podobný trend zaznamenaly fakulty teologické, matematicko-fyzikální a právnická. Na většině dalších fakult UK posluchačů příliš neubylo, nebo je jich zhruba stejně jako před osmi lety. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

Největší a nejstarší univerzita v Česku v sobotu oslaví 670 let ode dne, kdy ji císař Karel IV. založil. Toto výročí si akademická obec připomněla na slavnostním zasedání v Karolinu. V sobotu pak otevře své historické sídlo veřejnosti.

Největší odliv studentů na UK v posledních letech zaznamenala filozofická fakulta, která i přesto stále zůstává největší ze 17 fakult školy. Loni na ni docházelo 5845 lidí, což bylo přibližně o 2500 méně než v roce 2010. Zhruba o třetinu ubylo posluchačů také na matematicko-fyzikální fakultě, kam jich loni chodilo 2232. Podobně se snížil počet zapsaných na třech teologických fakultách, jež patří s celkem zhruba dvěma tisíci studenty k nejmenším na škole. Přibližně o 14 procent klesl počet studujících na právnické fakultě, kde minulý rok studovaly čtyři tisíce lidí.

Nejsilnější zastoupení mají na UK lékařské fakulty. Škola jich má pět, tři v Praze, jednu v Hradci Králové a jednu v Plzni. Počet jejích posluchačů od roku 2010 mírně vzrostl, a to asi o pět procent. Na konci loňska na ně chodilo celkem 12 646 lidí, což byla více než čtvrtina studujících na univerzitě. Téměř třetina z nich byli cizinci, většina studovala v cizím jazyce.

Další části školy zaznamenaly v uplynulých letech mírný úbytek posluchačů. Například na pedagogickou fakultu, která je druhou největší na univerzitě, minulý rok docházelo o 200 studentů méně než před osmi lety. Celkem jich tam bylo zapsaných 5033. Absolventů je dost, ve školství ale stále chybí, protože nastupují i do jiných profesí, než jsou učitelé.

Naopak počet absolventů medicíny je stále nedostatečný, více lékařů v současnosti odchází do důchodu. Podle odborníků by bylo optimální navýšení počtu mediků o 20 až 25 procent a udržet ho deset let, fakulty na to ale údajně nemají dost peněz ani učitelů.

V březnu Univerzita Karlova získala institucionální akreditaci, která ji v příštích deseti letech umožní vlastní rozhodování o studijních programech ve všech 23 vědeckých oblastech, ve kterých své studenty vzdělává. V současnosti se na škole připravují nové studijní plány pro vnitřní hodnocení. Nové obory musí univerzita vypsat letos na podzim, pokud do nich bude chtít přijímat uchazeče od roku 2019.