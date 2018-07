Muži pašovali ve svém těle hašiš z Dánska do Grónska. Soud v Brně je potrestal až 13 lety vězení

Muži pašovali celkem více než deset kilogramů drog. Vydělali si tím podle obžaloby stovky tisíc korun.

Brno - Krajský soud v Brně potrestal skupinu pašeráků drog z řad převážně mladých lidí mnohaletými tresty, nejtvrdší z nich je 13 let vězení. Informovala o tom mluvčí soudu Eva Lásková.

Drogy obžalovaní pašovali z Dánska do Grónska, hašiš polykali po takzvaných kontejnerech, celkem šlo o více než deset kilogramů. Vydělali si tím podle obžaloby stovky tisíc korun. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s drogami jim hrozilo deset až 18 let vězení. K pašování se většinou přiznali. Rozsudek není pravomocný.

U soudu se zodpovídalo devět lidí, dva obžaloby zprostil. Rozsudek soud vynesl ve středu, přičemž ještě na čtvrtek měl vypsaný termín jednání. Podle spisu obžalovaní v různých časových obdobích v letech 2010 až 2016 podnikli zhruba 15 cest z Dánska do Grónska, při každé z nich převezli stovky gramů hašiše za statisíce korun.

Podle obžaloby to fungovalo tak, že drogy sháněl Američan, který pomáhal obchod organizovat. Dotyčnému se ale v Dánsku podařilo uprchnout. Za českou stranu obchody nejdříve zajišťoval obžalovaný Petr Dvořáček, později Václav Sekanina a Jan Sivera, kteří pro transport drogy najímali kurýry. Šlo především o mladé muže do třiceti let z Blanska a okolí. Někteří se znali z práce v Blansku.

Sekanina má jít podle rozsudku na 13 let do vězení, Sivera na 12 let a šest měsíců, Dvořáček na 12 let. S dvanáctiletým trestem odešel od soudu i Roman Kabát, Aleš Halva má jít do vězení na deset let a šest měsíců, Vlastimil Zemach na 11 let a Kamil Šamonil na sedm let a šest měsíců. "Tento jediný obžalovaný dostal trest pod spodní hranicí trestní sazby, jel totiž jen jednou a sám svoji činnost ukončil," řekla soudkyně Andrea Svobodová, napsal deník Právo.

Podle žalobce jezdili autobusem do Dánska, kde hašiš spolykali, následně odletěli do Grónska, kde drogu vyloučili a předali dál. V Grónsku dostali peníze v dánských korunách, třeba i 120 tisíc (asi 408 tisíc Kč), které převezli zpět do Česka. Kurýrům připadla zhruba polovina, zbytek odevzdávali. Peníze převáželi například v obálkách nalepených na stehnech či lýtkách.

"Sivera za mnou přišel s nabídkou na převezení hašiše do Grónska. V Dánsku jsem to měl napolykat a odletět do Grónska. V Grónsku jsem si měl koupit místní SIM kartu a bezprostředně po příletu zavolat svému kontaktu, ale to už jsem byl hned zadržen," popsal svoji cestu jeden z kurýrů.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal proti zproštění obžaloby u dvou lidí, u zbytku si ponechal lhůtu. Na místě se také odvolali Halva a Sekanina.