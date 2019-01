Muž, který se zapálil v centru Prahy, napsal bratrovi, že chce odejít jako Palach

Zřejmě nešlo o politický protest, řekl Aktuálně.cz místostarosta Prahy 1 Petr Hejma k důvodům, proč se v pátek odpoledne na Václavském náměstí zapálil čtyřiapadesátiletý muž. Ten svému bratrovi před činem oznámil, že chce odejít jako student Jan Palach. Bratr proto zkontaktoval policii, která se ho snažila najít a zastavit.

"Před činem poslal svému bratrovi zprávu, že chce odejít v duchu Jana Palacha. Jeho bratr proto zalarmoval policii, která se ho snažila lokalizovat přes mobilního operátora," uvedl Hejma s tím, že informace k případu má coby místostarosta městská části Prahy 1 pro bezpečnost, u kterého se data sbíhají.

"Ale lokalizace nikdy není úplně přesná. Lze určit, že ten člověk se pohybuje v okruhu zhruba tří set metrů. Policisté tedy muže hledali, byli hodně blízko a dobíhali tam," dodal Hejma pro Aktuálně.cz.

Čtyřiapadesátiletý muž se pokusil upálit v pátek po 15. hodině v horní části Václavského náměstí, kde nyní probíhá výstava Jan Palach 1969/2019. Podle svědků krátce předtím svíral v rukou cedule s nápisy a něco říkal. Poté se polil hořlavinou a zapálil. Uhasili ho kolemjdoucí, kteří z nedaleké kavárny přiběhli s hasicím přístrojem.

Podle záchranné služby muž utrpěl popáleniny na zhruba třiceti procentech těla. Svědci popsali, že měl popálené především ruce a obličej. Muže poté záchranáři transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Policie vyloučila, že by se jednalo o společenský nebo politický protest. Hejma má zatím jen kusé informace o tom, co se stalo. Nicméně i on je přesvědčený, že nešlo o politický akt. "Zřejmě neprotestoval proti politické situaci," uvedl místostarosta. Podle informací redakce trpěl depresemi.

"Je mi velice líto, že k tomuto v Praze došlo. Věřím, že zdravotníci se o popáleného postarají, jak nejlépe to bude možné. V tuto chvíli mi není známa motivace k činu," napsal na Twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib.