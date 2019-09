Mladí Češi jsou nespokojení, ale mají odhodlání věci měnit, ukazuje průzkum

Letiště v Mnichově v pátek pozastavilo některé odlety poté, co se do bezpečnostního prostoru dostal nezkontrolovaný člověk. Informuje o tom agentura DPA. Omezení se vztahuje na dvě oblasti na terminálu jedna; kolika letů se dotkne, není zatím jasné. Jeden z cestujících prošel do bezpečnostního prostoru dveřmi s alarmem a nikoli přes bezpečnostní kontrolu. Policie chce podle DPA odletovou zónu částečně vyklidit. Ze stejného důvodu bylo koncem srpna na mnichovském letišti zrušeno pět desítek letů, což se dotklo i několika spojů mezi Prahou a Mnichovem.