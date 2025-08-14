Domácí

Meteorologové varují před vysokými teplotami, o víkendu se mírně ochladí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Po vysokých teplotách, které Česko zasáhnou ve čtvrtek a v pátek, se o víkendu mírně ochladí. Nejvyšší teploty by se mohly držet do 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na dostizích v Ascotu psovod chladí Teda, psa na vyhledávání výbušnin.
Na dostizích v Ascotu psovod chladí Teda, psa na vyhledávání výbušnin. | Foto: Reuters

Na některých místech v Česku byla tropická noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Kolem 22 stupňů bylo ráno v Seči v Pardubickém kraji a na stanici Dyleň v Karlovarském kraji. Tropická noc byla také v Praze, uvedl ČHMÚ na síti X.

Ve čtvrtek bude většinou jasné slunečné počasí s teplotami mezi 31 a 35 stupni. V nížinách Čech může být výjimečně až 37 stupňů.

Podobně bude také v pátek, kdy se teploty mohou vyšplhat až ke 38 stupňům. Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, také platí až do soboty výstraha meteorologů. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.

V sobotu bude polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Noční teploty ještě zůstanou mezi 21 a 17 stupni. Přes den teploměr ukáže mezi 25 a 30 stupni, na jihovýchodě země může být 32 stupňů.

V neděli se vrátí převážně jasná obloha. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, denní se budou držet mezi 21 a 26 stupni. Na jihovýchodě může být opět asi o dva stupně tepleji.

Podobné počasí meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne.

 
Další zprávy