Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 6 hodinami
V úterý zesnulý kardinál Dominik Duka byl skvělý analytik a vizionář, tvrdí jeho ceremoniář Vojtěch Mátl. "Četl 60 knih ročně a znal dokonale historii. Díky tomu přesně predikoval politiku," upřesňuje v rozhovoru s Matyášem Zrnem. Okamžitě prý například věděl, jak to dopadne po nástupu Angely Merkelové do funkce německé kancléřky.
Spotlight Aktuálně.cz - Vojtěch Mátl. | Video: Tým Spotlight

Překvapivě hluboké byly také Dukovy vztahy s politiky, včetně Miloše Zemana. "Schůzky nikdy neměly byznysový charakter, ale točily se kolem filozofie a smyslu života. V jeho přítomnosti to byl jiný Miloš Zeman, než kterého jsme vídali," popisuje Mátl.

Duka měl podle Mátla hluboké přátelské vztahy i s politiky, se kterými se názorově zcela míjel. Klíčem byla paradoxně jeho zkušenost s uvězněním v 80. letech. "Muklovská přátelství ho naučila respektovat i politiky s diametrálně odlišnými názory," vysvětluje mimo jiné v obsáhlém rozhovoru ceremoniář.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:07-00:05:53 Jak prožíval Mátl odchod kardinála Duky? Jak se liší křesťanský pohled na smrt? A jaký byl Duka jako šéf - dovedl intenzivně a plně naslouchat každému člověku?

00:05:53-00:14:07 Byl Duka naivní ve vztahu k lidem, když v nich prioritně viděl dobro? Jak mu pomáhala láska k historii a čtení 50 až 60 knih ročně k predikci událostí? Jak dokázal workoholik Duka odpočívat, když měl obrovskou disciplínu a přesnost "na vteřinu"? A jak se během covidu mohl věnovat vědecké činnosti, například analýze biblických překladů?

00:14:07-00:22:19 Jak se Mátl dostal do pozice ceremoniáře a proč z něj Duka udělal prvního laického sekretáře a ceremoniáře s odůvodněním, že kněz má dělat pastoraci, ne administrativu? Jak Duka navázal na arcibiskupa Očenáška a stabilizoval diecézi v Hradci Králové? Jak se mu podařilo ve spolupráci se státem vybudovat špičkovou charitu na roztroušenou sklerózu v Žirči? A proč se zapojil do pořádání Svatováclavských slavností koní?

00:22:19-00:30:33 Co bylo základem Dukova dobrého vztahu s tak odlišnými politiky, jakými byli Havel, Klaus, Zeman a Pavel? Byl to i fenomén "muklovského přátelství" z vězení? Jak probíhala tajná mše ve vězení s Václavem Havlem při hraní šachů? Jak Duka jednal s Andrejem Babišem a jak se jej dotýkaly diskuse o konfrontaci se zlem?

00:30:33-00:34:03 Jak se Duka stavěl k podlé a zbabělé kritice a proč trval na "štábní kultuře"? Byl Dukův boj za církevní restituce vizionářský?

 
