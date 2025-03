Matkou ve 42 letech? Začínám! Dřív jsem byla mnohem víc mimo, říká Adéla Elbel

Ve 42 letech porodila své třetí dítě. Nálepku "stará matka" si ale stand-up komička Adéla Elbel nijak nepřipouští. "Jsem mladá matka, střední matka i stará matka," glosuje s tím, že mezi jejími dcerami je věkový rozdíl vždy deset let.

Věděla jsem, že dítě chci a že moje tělo je zdravý a schopný, říká ke svému třetímu těhotenství. "Já si myslím, že každý má trošku vědět, na co se cítí. Spousta lidí - opravdu - ať má děti ve 25 a pak už ne, protože jsou třeba unavení a rezignovaní. Ale já nejsem, já začínám," dodává s tím, že dřív byla mnohem víc mimo než dnes.

Elbel kvituje, že dnes jsou díky internetu a influencerům dospívající děti poučenější. Pozitivně vnímá jako matka tří dcer i to, že se začíná otevřeně mluvit o menstruační chudobě. "To jsou super věci, které se neřešily. Naše patriarchální společnost to nepotřebovala řešit, protože zatím menstruujeme jenom my, ženy,

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:41 Bylo složité přesvědčit lidi, že i žena komička může být vtipná? Jak vznikla kapela Čokovoko? Kde braly se Zuzanou Fuksovou inspiraci? Označila by se za feministku?

06:41-12:18 Jak pojala stand-up o feminismu? Věří v Boha? Cítí se s přibývajícím věkem lépe nebo hůř? Podařilo se jí nabýt sebevědomí?

12:18-21:20 Snaží se budovat sebevědomí u svých tří dcer? Jaké to je mít další dítě po čtyřicítce? Jak se dívá na sdílení osobního života na sociálních sítích?

21:20-32:19 Reagují na její humor lidé z různých koutů republiky jinak? Kde leží hranice mezi humorem a trapností? Existuje recept na dobrý stand-up? Co ji přivedlo ke studiu holandštiny? Jaké štěstí je mít doma Adélu?