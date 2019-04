Manželský pár stál v čele drogového gangu, policisté odhalili 25 pěstíren marihuany

Moravskoslezská policie odhalila rozsáhlý gang výrobců drog. Působil nejen v regionu, ale také v Olomouckém a Zlínském kraji. Během akce, na níž se podílelo 230 policistů, zadržela 21 lidí a našla 25 pěstíren marihuany, většinu v Ostravě. Některým z pachatelů hrozí až dvanáctileté vězení.

V čele skupiny stál podle policie manželský pár. Muž další komplice vybavoval věcmi potřebnými pro zřízení pěstírny i řízky marihuany a zpětně od nich odebíral vypěstovanou marihuanu. Následně ji prodával nejen odběratelům v Česku, ale také do Polska či na Slovensko.

Skupina obchodovala také s dalšími drogami jako kokainem nebo extází. Z 21 zadržených bylo dosud 19 obviněno, většinou kvůli nedovolené výrobě a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Policie zatím zjistila, že skupina trestnou činnost páchala nejméně od začátku roku 2017, je však možné, že to bylo déle. Prodejem drog si mohla přijít až na miliony korun.

"Aktuálně jsou tři osoby z rozhodnutí krajského a okresního soudu umístěny ve vazbě. Zbytek osob je stíhán na svobodě," uvedl Kamil Vašťák, vedoucí 11. oddělení obecné kriminality ostravské policie. Není vyloučeno, že počet obviněných ještě poroste.

"Celkem jsme při domovních prohlídkách zadrželi 25 pěstíren. Všechno to byly domácí pěstírny, kdy to v podstatě byly pěstební stany nebo speciálně vytvořené místnosti," uvedl Vašťák. Z celkového počtu pěstíren jich 21 bylo odhaleno v Ostravě, za celý loňský rok jich přitom kriminalisté v krajské metropoli objevili deset.

Pachatelé jsou ve věku od 23 do 55 let, policie předpokládá, že se na trestné činnosti podílel větší počet osob, než zadrželi. Ústřední dvojice má okolo 40 let a v místě svého bydliště měla také pěstírnu. V minulosti ale dvojice trestána nebyla, stejně jako většina ostatních podezřelých z podílu na trestné činnosti. Manželský pár byl nezaměstnaný. Prodejem drog si podle kriminalisty vydělávali na luxusní život.

"Výjimečnost je v tom rozsahu. Zadrželi jsme hlavní pachatele a spolupachatele. Výjimečné je to v tom, že tam je organizovaná skupina a že to někdo řídil," řekl Vašťák.

Podle náměstka ředitele moravskoslezské policie Radima Wity bylo při prohlídkách nalezeno přes 14,5 kilogramu marihuany a další drogy. Policie využila i pomoci Národní protidrogové centrály a na zdržení se podílela i zásahová jednotka.