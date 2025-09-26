Los Emil se pohybuje na hranici Česka a Německa, míří na severozápad

"Na chvíli se objevil v Německu, potom se vrátil na českou stranu a nyní je opět v Německu," uvedl Dvořák.
Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, tak jej ochránci uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na území Česka. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.
Emil se pak následně vydal na severozápad ke Stožci na Prachaticku a nyní pokračuje stejným směrem. "Úmyslně nechceme specifikovat jeho přesnou polohu, aby jej lidé nepronásledovali a nestresovali," řekl Dvořák.
Společnost Česká krajina poukazuje na to, že v Česku hrozí volně se pohybujícím losům nebezpečí. Může se stát, že je srazí auto a na následky střetu los zahyne. "Na místních silnicích totiž chybí důležitá dopravní značka ´Pozor los!´, která varuje řidiče před výskytem tohoto mohutného zvířete. Její zavedení nyní podporuje vzniklá petice," uvedl Dalibor Dostál z České krajiny.