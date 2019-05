Rizikem je lidský faktor a profesionální slepota, říká Cermat. Maturity měl bez chyb

Obsah letošních didaktických testů státní maturity, na rozdíl od těch loňských, byl bezchybný. Platnost testů potvrdila nezávislá odborná komise, informovalo ministerstvo školství. Testy psali maturanti na začátku května. Loni se v testech objevila chyba, kvůli které se pak musely přehodnotit výsledky maturity z češtiny. "Jak se dlouhodobě ukazuje, prakticky jediným rizikem při vytváření a vyhodnocení testů je lidský faktor," říká mluvčí Cermatu.

Platnost didaktických testů jarního termínu společné části maturitní zkoušky v pondělí potvrdila nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem ministerstva školství, uvedl úřad. "Komise potvrdila, že všechny úlohy jsou formulovány jednoznačně, mají jednoznačně správná řešení uvedená v klíči správných řešení; odpovídají tedy svou náročností požadavkům kladeným na maturanty," řekl náměstek Václav Pícl.

Loni se v maturitních testech objevila chyba, kvůli které ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodl o přehodnocení výsledků maturity z češtiny a rovněž o odvolání bývalého ředitele Cermatu Jiřího Zíky z funkce. V jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správného řešení. Cermat tak některým žákům musel vystavit nová vysvědčení a nové výpisy testů. Oprava pomohla 147 maturantům.

Podobnou chybu měl Cermat loni na jaře také v testu z češtiny u jednotných přijímacích zkoušek. Ta pomohla k přijetí na osmileté gymnázium dvěma žákům, kteří původně neuspěli.

Cermat: Největší riziko je lidský faktor

"Jak se dlouhodobě ukazuje, prakticky jediným rizikem při vytváření a vyhodnocení testů je lidský faktor. V minulém školním roce došlo k chybám v testech právě z tohoto důvodu. Potenciál lidské chyby nelze nikdy vyloučit, naší snahou bylo nastavit proces přípravy testů do budoucna tak, aby bylo riziko co nejmenší," sdělil Aktuálně.cz Marek Lehečka z oddělení vnějších vztahů Cermatu.

Dle jeho vyjádření chyby nezpůsobila strukturální nebo metodická nedostatečnost samotných testů, ale právě lidské pochybení nejen na straně tvůrců testů, ale i při jejich následné kontrole. Proto od podzimní maturitní zkoušky 2018 Centrum zavedlo organizační a bezpečnostní opatření, aby k takovým pochybením nedocházelo.

"Došlo zejména k personálnímu a organizačnímu posílení týmů, které jsou pověřeny přípravou testů. Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce chyby neodhalily ani validační komise, jejichž úkolem je kontrola nezávadnosti testů po jejich konání, navýšili jsme i jejich počet expertních členů," vyjmenovává Lehečka.

Navíc se prý chystají častěji obměňovat členy validačních komisí a týmy kontrolující testy v průběhu jejich tvorby. "Chceme, aby se tak minimalizovalo riziko 'profesionální slepoty'," říká.

Cermat se nyní rovněž více snaží vyhledávat a identifikovat podněty upozorňující na možné chyby v testech na sociálních sítích, v médiích či od samotné veřejnosti. "Jakoukoliv informaci, která by mohla naznačovat, že je v testu chyba, vyhodnocují naši odborníci," vysvětluje mluvčí.

Matematice dala před jazykem přednost jen pětina maturantů

Letos se k povinnému testu z češtiny přihlásilo 68 115 středoškoláků. Druhý maturitní předmět si studenti vybírali mezi matematikou a cizím jazykem, kterému daly přednost zhruba čtyři pětiny maturantů. Matematiku, na níž každoročně ztroskotá nejvíc studentů, si zvolilo 21,4 procenta přihlášených, což je o 1,5 procentního bodu méně než před rokem.

Z cizích jazyků dominovala angličtina, kterou si vybralo více než padesát tisíc středoškoláků. Je to kolem 95 procent těch, kteří se rozhodli pro cizí jazyk. Necelá tři procenta si zvolila němčinu, ještě méně ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Klíče správných řešení testů zveřejní Cermat ve středu na webu www.novamaturita.cz a zároveň pošle výsledky testů ředitelům škol. Samotní maturanti se je pak dozvědí nejpozději ve čtvrtek. Pro případné žadatele o přezkoumání výsledku, připravilo ministerstvo informace a formulář na svém webu.

Letošní maturanty čekají nyní ještě ústní zkoušky, které se konají od poloviny května do 10. června. Výsledky písemných prací, jež středoškoláci psali v dubnu, se ředitelé dozvědí vždy do začátku ústní části maturity. Všichni úspěšní maturanti by měli dostat maturitní vysvědčení do 12. června.

