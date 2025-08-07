Domácí

Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Do Česka se v druhé polovině týdne vrací letní počasí, bude slunečno a o víkendu teploty překročí tropickou třicítku. V neděli odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podobný ráz počasí vydrží podle meteorologů i na začátku příštího týdne.

"Ode dneška k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu, postupně jihu. Čekáme poměrně slunečné počasí, od neděle se může odpoledne objevit přechodně víc oblačnosti a s malou pravděpodobností se vyskytne přeháňka nebo i bouřka. Teploty budou stoupat, o víkendu až na hodnoty od 28 do 33 stupně Celsia," uvedli meteorologové na síti X.

Dnes meteorologové předpokládají teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. V pátek mohou teploty vystoupat na 31 stupňů Celsia, o víkendu až na 33 stupňů.

 
Právě se děje

před 9 minutami
Fiala se plácá po zádech za levný benzin. Přitom „viník“ je překvapivě někdo jiný

Fiala se plácá po zádech za levný benzin. Přitom „viník“ je překvapivě někdo jiný

Česko má sedmý nejlevnější benzin a třetí nejlevnější naftu v EU. Stát na to vliv nemá, vláda to ale před volbami vydává za svůj úspěch.
před 13 minutami
Zemřel americký jazzový klavírista Palmieri. Už v 11 letech hrál v Carnegie Hall

Zemřel americký jazzový klavírista Palmieri. Už v 11 letech hrál v Carnegie Hall

Průkopník latinskoamerické hudební scény zemřel ve středu ve svém domě v New Jersey. Bylo mu 88 let. Mimo jiné byl držitelem deseti cen Grammy.
před 38 minutami
Po jejím vtipu nastalo trapné ticho. Veřejný boj slovenské hvězdy s otcem nekončí

Po jejím vtipu nastalo trapné ticho. Veřejný boj slovenské hvězdy s otcem nekončí

Aktuální slovenská jednička Rebecca Šramková se před lety ve zlém rozešla se svým otcem Jozefem. Veřejná přestřelka mezi nimi probíhá dodnes.
před 1 hodinou
Dovolená v Sýrii? Počkejte ještě rok. Příběh z cesty, která není pro každého

Dovolená v Sýrii? Počkejte ještě rok. Příběh z cesty, která není pro každého

Na Sýrii jsem měl nostalgické vzpomínky z dob studií, kdy jsem tam rok studoval arabštinu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Osmnáctiletá Victoria Mboková si zahraje finále velkého turnaje v Montrealu.
Aktualizováno před 2 hodinami
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

ŽIVĚ
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky
2:05

Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky

Rudolf Biermann natočil film poněkud nevyrovnaný a neoriginální, ale nikoli špatný. Nevychovává, nemoralizuje a některé scény mají sympatický švih.
Další zprávy