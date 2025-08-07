Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podobný ráz počasí vydrží podle meteorologů i na začátku příštího týdne.
"Ode dneška k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu, postupně jihu. Čekáme poměrně slunečné počasí, od neděle se může odpoledne objevit přechodně víc oblačnosti a s malou pravděpodobností se vyskytne přeháňka nebo i bouřka. Teploty budou stoupat, o víkendu až na hodnoty od 28 do 33 stupně Celsia," uvedli meteorologové na síti X.
Dnes meteorologové předpokládají teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. V pátek mohou teploty vystoupat na 31 stupňů Celsia, o víkendu až na 33 stupňů.
