Z antikoncepce se stalo zlo. Řada žen ale nemá jinou možnost, říká gynekoložka

"Dnes je určitě vyšší podíl žen, které pilulky neužívají. Vidíme to i u mladých dívek, které přicházejí ke gynekoložkám a gynekologům a tuto hormonální antikoncepci nechtějí. Trendem je pro ně nyní nitroděložní tělísko, které dřív nevyžadovaly," popisuje gynekoložka.
Doba před 10 až 15 lety se často označovala jako "boom hormonální antikoncepce", kdy pilulky užívala většina žen. "Jednak šlo o tlak farmaceutických společností na gynekoložky a gynekology, aby je ženám dávali. Zároveň to byl mezi ženami opravdu módní trend. Každý, komu bylo 15, chtěl antikoncepci. Znamenalo to, že už v podstatě začínal sexuálně žít," vysvětluje Hlinecká s tím, že dnešní ženy si více zjišťují informace a jsou tak poučenější.
Lékařka říká, že dnes mladé dívky chodí do ordinace připravené. "V tom jim dobře slouží internet. Dokonce často přichází i jejich matky a požadují po lékařích dovyšetření, než jejich dcera dostane antikoncepci. Nemají problém jim zaplatit takový ten základ, třeba test v trombocentru na trombofilní mutace. Dříve se to nedělalo. Osobně jsem třeba zjistila, že mám trombofilní mutaci z antikoncepce, až po dlouhém letu do Ameriky, když jsem se začala přidušovat," tvrdí Hlinecká.
Podle gynekoložky je také důležité, aby ženy zvážily, zda v jejich případě hormonální antikoncepce slouží jako ochrana před nechtěným početím, nebo jako léčebný prostředek. "Antikoncepce se dnes démonizuje, což není dobře. Pilulky někdy mají své opodstatnění, třeba pro ženy s endometriózou je to určitá forma terapie. Pokud budete říkat, že jsou všechny antikoncepce hrozné, tak potom nemáte jak tu ženu léčit, přitom jí může obrovsky ulevit," upozorňuje.
Je dnes generace Z vůči gynekoložkám a gynekologům kritičtější, a pokud není spokojená, nebojí se hledat empatický přístup jinde? Vědí obecně mladé ženy, na jakém principu hormonální antikoncepce funguje a jak může její užívání ovlivnit výběr partnera? Stává se, že mladé ženy hormonální antikoncepci neberou jen jako antikoncepci, ale jako zásah do své identity, cyklu, sexuálního prožívání? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.