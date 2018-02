Umělec namaloval na brněnské divadlo lebku a nápis "Zeman z hrobu" připomínající volební slogan

před 3 hodinami

Umělec Timo už dříve na stejném místě namaloval obraz Miloše Zemana s nápisem Prezident může být kdokoliv.

Brno - Novým motivem na bráně brněnského Divadla Husa na provázku je lebka s nápisem Zeman z hrobu. Nápis svým grafickým ztvárněním připomíná logo druhé prezidentské kampaně Miloše Zemana s heslem Zeman znovu. Autorem díla na bráně je uznávaný streetartový umělec Timo.

Už dříve Timo na stejném místě namaloval obraz Miloše Zemana s nápisem Prezident může být kdokoliv. Že je také autorem nového výtvarného počinu, potvrdili divadelníci z Husy na provázku na svém webu.

Podle divadelníků jde o velkoformátový obraz o velikosti 2,5 krát 2,5 metru. Lidé jej najdou na bráně, kterou se vchází či vjíždí na Alžbetinskou scénu z Petrské ulice. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to na Twitteru komentoval slovy: "Nenávistná tzv. elita pokračuje v rozdělování společnosti."

Identita výtvarníka Tima není veřejně známá. Jeho díla však už z brněnských ulic pronikla i do výstavních síní a aukčních domů.

"Miloš Zeman je muž, který mě inspiruje dlouhodobě sledováním toho, kam až to může člověk dopracovat. Mám radost, že naše společnost je v rámci inkluze schopna zvolit do svého čela někoho, jako je on," uvedl Timo pro server iDnes.cz.