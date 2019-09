Už není o čem jednat, odmítl Babiš snahu Hamáčka znovu řešit peníze pro zdravotnictví

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemíní jednat v koalici o dalším navýšení financí pro zdravotnictví v příštím roce. Za dostatečné považuje posílení rozpočtu o šest miliard nad rámec úhradové vyhlášky na celkem 340 miliard, o kterém informoval minulý týden. Reagoval tak na čtvrteční prohlášení šéfa ČSSD Jana Hamáčka, že chce o financích pro zdravotnictví na příští rok znovu v koalici debatovat.

Šéf ČSSD Jan Hamáček mluvil o dalším koaličním jednání po ranním setkání se zástupci tzv. krizového štábu proti kolapsu českého zdravotnictví. Strana podle své zdravotnické expertky Lenky Tesky Arnoštové kvůli transparentnosti také preferuje, aby slíbených šest miliard navíc bylo zahrnuto v úhradové vyhlášce.

"Teď nás bude čekat další jednání na úrovni koalice. Chceme se sejít znovu, abychom probrali, co je možné. Požadavky jsou evidentně vyšší v oblasti lůžkové a následné péče," uvedl ráno Hamáček.

Premiér však další jedná odmítl a místo toho sociálním demokratům vyčetl jejich působení v čele zdravotnictví v minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL, po této devastaci podle něj nemají socialisté v oblasti zdravotnictví co radit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dodal, že ČSSD s navýšením o šest miliard mimo vyhlášku na koaličním jednání souhlasila.

"Měli ten resort čtyři roky a pan (ministr Svatopluk) Němeček pokračoval v devastaci toho resortu. ČSSD nemá co radit, resortu nepomohli, spíš naopak," uvedl Babiš. Už začátkem minulého týdne označil Babiš jinou výzvu ČSSD k jednání o zdravotnictví za vtip, nebo dokonce drzost.

Vyhláška, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, počítá s příjmy veřejného zdravotního pojištění ve výši 350 miliard korun. Premiér Andrej Babiš slíbil z rezerv zdravotního pojištění přidat na zdravotní péči šest miliard, celkem se tak má jednat o 340 miliard. Peníze ale mají být rozděleny mimo rámec vyhlášky. Kromě toho, že takový postup kritizuje, postrádá štáb na jednotlivých položkách dalších osm miliard.

Krizový štáb českého zdravotnictví tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče.

Příběhy psané pro ministra

Štáb čeká na upřesnění termínu schůzky s Babišem, s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) jednání domluvené nemá. "On ty problémy nepřiznává, což se obecně ví," řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Podle Vojtěcha není na přidání peněz mimo úhradovou vyhlášku nic netransparentního. "V rámci svých zdravotně pojistných plánů navýší pojišťovny výdaje nad rámec úhradové vyhlášky. Tam jasně specifikují, kam peníze půjdou. Tyto plány schvalují orgány pojišťoven, vláda a sněmovna. Není na tom nic netransparentního," uvedl Vojtěch.

Schůzku s Hamáčkem označila Žitníková za konstruktivní a ocenila, že ČSSD chce situaci znovu řešit na koaliční radě. Představitelé štábu v té souvislosti vyzvali lidi, aby zasílali e-mailem Babišovi a Vojtěchovi své příběhy, jak dlouho čekají na lékařské zákroky a jakými při tom trpí bolestmi. "Aby věděl i ministr, že je problém, ne že my ho vytváříme, ale že je a že ho mají občané," uvedl prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár.

Premiér však sociální demokracii vyčítá, že mluví o přidání peněz. "Oni to vždycky říkají, ale aby na to vytvořili nějaké zdroje, tak to neudělají. Do zdravotnictví jde rekordní částka, meziročně o 30 miliard," dodal. ČSSD by se podle něj měla soustředit na problematiku zneužívání dávek v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí, které vede místopředsedkyně strany Jana Maláčová.

Babiš nemíní vyslyšet ani připomínky, že rozdělování peněz mimo úhradovou vyhlášku je netransparentní. "Nechceme to dávat plošně, ale ty prostředky použít na kvalitní péči pro všechny, nejen v Praze a centrech, ale i různých regionech," řekl premiér České televizi. Kritizoval odboráře, kteří se podle něj sdružili v samozvaném krizovém štábu. "Je to jako přes kopírák ta akce, co jsme měli v roce 2010, kdy hrozili, že odejdou," připomněl Babiš kampaň nazvanou Děkujeme, odcházíme. "Oni si najímají PR agenturu, aby vyvolávali nějakou krizi," dodal.

