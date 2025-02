Poslanci podpořili vznik národního parku na Křivoklátsku. Navzdory odporu starostů

Křivoklátsko se má stát v polovině roku pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Sněmovna ji ve čtvrtek podpořila v úvodním kole projednávání, které bylo místy emočně vypjaté. Rozhodla o tom přes odpor opozice i většiny starostů z Křivoklátska, podle nichž by území mělo zůstat pouze chráněnou krajinnou oblastí.

Předlohu, která upravuje také ochranu vybraných druhů živočichů a rostlin nebo opylovačů a ochranu před světelným znečištěním, dostal k posouzení výbor pro životní prostředí. Opozici se nepovedlo novelu vrátit vládě k přepracování.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ke kritice odpůrců parku uvedl, že změna "nijak zvlášť neovlivní život místních obyvatel" a že obce tím získají snazší přístup k evropským a národním dotacím. Podle ministra vyhlášení parku nebude znamenat omezení vstupu do lesů a sběru lesních plodů. Hladík podotkl, že 99 procent pozemků v parku je ve vlastnictví státu a že na jeho území není ani jedna obec nebo zastavěné území.

Berenika Peštová (ANO) poukázala na to, že nesouhlas s předlohou dala i Hospodářská komora mimo jiné kvůli podmínkám kácení dřevin při stavebních činnostech. Snahu změnit Křivoklátsko na národní park označila Karla Maříková (SPD) za "projev absolutní mocenské arogance a centralismu vlády".

Podle Peštové jsou z 29 obcí v oblasti pro zřízení národního parku pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny. "Národní park se nemá vnucovat regionům z Prahy," přidal se exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko od roku 1978. Nový status by umožnil zpřísnit regulace a posílit péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti chráněné oblasti, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva.

Iniciativa Otevřené Křivoklátsko upozorňuje na to, že současná CHKO vznikla především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů. Legislativa přitom definuje národní parky jako rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů.

Nyní ještě pokračují soudy kvůli námitkám obcí, které se záměrem nesouhlasí. Rozsudky by podle poslanců ANO mohly ovlivnit podobu novely. Obávají se, že vyhlášení národního parku, které podporují ekologické organizace, umožní zpřísnění a omezení možností vstupu do krajiny a že vyčleněné cesty bude určovat takzvané opatření obecné povahy.

Mohlo by vás zajímat: Maskuje se, plíží, čeká. Tři roky jsem mrzl zbytečně, říká dokumentarista přírody (17. 8. 2023)