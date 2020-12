"Koruna pro Karla". Vnuk českého krále dostane z Česka kopii svatováclavské koruny

Spolek pro obnovu Českého království zorganizoval sbírku na zhotovení kopie svatováclavské koruny pro Karla Habsburského. Vnuk posledního rakouského císaře Karla I. který byl i českým a uherským králem, oslaví 11. ledna šedesátiny. Dárek na objednávku zhotovil turnovský šperkař Jiří Urban. Termín jeho předání může ovlivnit i epidemie.

Spolek pro obnovu Českého království podle jeho předsedy Jindřicha Holuba, který je také starostou obce Pohleď na Havlíčkobrodsku, jen zaštítil širší iniciativu. Zhotovení repliky stálo 300 000 korun. Jak uvedl, na transparentní účet na ni kromě několika organizací přispělo asi 130 lidí.

Aktivita Koruna pro Karla má podle Holuba připomenout to, že i pro Česko pořád existuje dědičná linie panovníků a že má své příznivce. Současná hlava habsbursko-lotrinského rodu žije v Rakousku. Na předání daru se jeho příznivci podle Holuba domlouvají s osobním pobočníkem Karla Habsburského. "Asi to nebude přímo na narozeniny, uvidíme, jak to všechno dopadne," řekl.

Spolek pro obnovu Českého království sdružuje lidi, kteří se snaží vyvolat debatu o uspořádání státu. Popularita královských rodin v zemích, kde se monarchie udržela, podle spolku dokazuje, že dědičné královské rodiny s omezenými výkonnými pravomocemi jsou důstojnějšími představiteli státu než volení prezidenti. "Myslíme si, že takový symbol trvalé hodnoty, který by panovník představoval i v moderní době, tomu státu chybí," uvedl Holub. Zároveň si uvědomuje, že šance na takovou změnu je v Česku mizivá. "Jsme nohama na zemi," řekl.

Svatováclavská koruna je součástí českých korunovačních klenotů, s korunovačním žezlem a jablkem je uchovávaná v Korunní komoře ve svatovítské katedrále. Kopie koruny vytvořená ze sbírky spolku je stejně velká jako originál. Vytvořená byla ze stříbra a je pozlacená, zdobí ji napodobeniny kamenů ze skla.

V Pohledi, kde spolek sídlí, byla před čtyřmi lety odhalena bronzová busta rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. Ves poblíž Světlé nad Sázavou tak připomněla 100. výročí úmrtí tohoto nejdéle vládnoucího rakouského císaře. Řečníci tehdy uváděli, že jde o první nově osazený pomník Františku Josefu I. v Čechách za posledních sto let.

VIDEO: Slavnostní vyzvednutí českých korunovačních klenotů.