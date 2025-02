"Konečně, je to zásadní!" Startuje miliardová podpora na obnovu bydlení po povodních

Lidé z domů zaplavených během zářijových povodní mohou od úterního poledne žádat o podporu pro obnovu svých zničených obydlí. Ministerstvo pro místní rozvoj právě dnes zahájilo program Živel 3. Majitelé poničených nemovitostí z něj budou moci získat dotaci na obnovu obydlí až tři miliony korun nebo zvýhodněné úvěry na 25 let.

Z peněz mohou lidé zaplatit rekonstrukci, koupi nebo výstavbu nového bydlení, řekl ministr Petr Kulhánek (za STAN). Na program je vyčleněno dohromady 3,5 miliardy korun, škody na domech a bytech přesáhly devět miliard.

Program Živel 3 označují starostové za zásadní pro obnovy obydlí. "Konečně! Pro ty lidi na Jesenicku je každý den dlouhý, lidé budou aspoň vědět, zda tu pomoc získají, nebo ne. Je to zásadní pomoc," řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

Zájem o program je mezi lidmi podle starosty České Vsi Petra Mudry (Naše obec) obrovský, v obci jej využije podle jeho odhadu až osm desítek rodin. "Předchozí pomoci byly okamžitou pomocí v první chvíli, Živel 3 je již koncepčně vymyšlen na obnovu obydlí," řekl starosta.

Program Živel 3 spravuje Státní fond podpory investic, se zpracováním žádosti lidem pomůže Centrum pro regionální rozvoj. Pomoc s bezplatným vyplněním a posláním žádosti nabízí na Jesenicku i samotné obce.

"Chystáme balíček služeb, pomůžeme lidem s celým procesem, který není jednoduchý. Hlavně starším lidem pomáháme se založením identity občana nebo bankovní identity, s tím, jak podat žádost, jaké přílohy budou potřebovat. Máme nasmlouvaného projektanta, který bude v případě zájmu dělat posudky," doplnil Mudra.

Lidé získají na opravu až 2,5 milionu, na nové bydlení nejvýše tři miliony

Program však přináší řadu omezení. Přístup k penězům je například blokován lidem, kteří jsou v exekuci nebo v insolvenci či mají nedoplatek například na zdravotním pojištění. Za velký problém to označili neziskové organizace i starostové.

Ministr zopakoval, že cestu, jak pomoci účelovou dotací i těmto lidem, hledá meziresortní pracovní skupina. "Chceme se určitě této skupině věnovat, nechceme je hodit přes palubu, je to však otázka legislativních a zákonných omezení, abychom našli cestu, jak ty peníze pro ně najít," uvedl ministr s tím, že cesta by se měla najít do několika týdnů.

Problémem může být podle neziskových organizací i další z podmínek, a to povinnost desetiletého pojištění nemovitosti. "Zde je ještě více nejasností a jednání s Českou asociací pojišťoven nás teprve čekají. O pojistce na dům rozhoduje povodňová mapa. Máme velké obavy, že část lidí nebude mít dostatek financí na stanovenou cenu pojištění nebo pojišťovny odmítnou některé nemovitosti pojistit," řekla koordinátorka povodňové pomoci Člověka v tísni Petra Vrbová.

Ministr uvedl, že podmínka pojištění je v tomto případě logická, lidé si však budou moci platby rozvrhnout.

Příjemci mohou získat dotaci na 20 až 70 procent celkových nákladů. Na opravu domů a bytů vlastník může získat dotační částku až 2,5 milionu korun, u nové výstavby nebo nákupu to mohou být až tři miliony. Zvýhodněné úvěry budou mít fixní úrok jeden až tři procenta a dobu splatnosti až 25 let.

Žádat o podporu mohou zájemci přes klientský portál, k podání je možné využít identitu občana nebo bankovní identitu, žádat o pomoc mohou lidé i na už dokončené práce. Žádost musejí podat nejpozději do konce letošního roku, oprava nebo výstavba má být podle podmínek programu dokončena nejpozději do šesti let od povodní, v případě pořízení nového obydlí je potřeba tento krok učinit do pěti let.

