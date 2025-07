Konec. Rektorka Univerzity Karlovy odvolala děkana katolické fakulty Brože

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková odvolala na návrh akademického senátu katolické teologické fakulty jejího děkana Jaroslava Brože. Rozhodnutí zatím nepřevzal, sdělil mluvčí školy Jan Bumba.

Rozhodnutí o odvolání nabývá účinnosti doručením. Návrh na Brožovo odvolání schválil akademický senát fakulty 18. června. Králíčková Brože odvolala na návrh předchozího akademického senátu už v únoru, Brož ale kvůli tomu podal žalobu. Soud ho předběžným opatřením vrátil do funkce, než o žalobě rozhodne.

Brož byl zvolen děkanem katolické teologické fakulty v únoru 2024, po roce byl odvolán. Podle akademického senátu se dopustil řady pochybení a poškozoval dobré jméno fakulty. Jako důvody k odvolání uvedli senátoři zavedení nového mzdového předpisu, zřízení funkce koordinátora pro hospodaření, která byla podle nich nesystémová, ohrožení studijních programů dějiny evropské kultury či například porušování statutu fakulty a dalších předpisů univerzity.

Brož zpochybnil to, že akademický senát chtěl vypsat volbu jeho nástupce na konci svého mandátu, který se uzavřel v květnu. V žalobě uvedl, že senát, který ho odvolal, byl nelegitimní. Městský soud v Praze přiznal jeho žalobě odkladný účinek a do rozhodnutí soudu ho vrátil do funkce. Podle soudu hrozilo riziko, že by funkce děkana fakulty byla obsazena dvěma lidmi a zvolení Brožova nástupce by znamenalo nevratný zásah do práva žalobce na řádný výkon funkce děkana.

Při druhém odvolání vyčítali navrhovatelé Brožovi v několikastránkovém návrhu netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty. "Porušování pravidel samosprávy, nerespektování akademické kultury, manipulativní komunikace a autoritářské tendence jsou trvalým ohrožením jak akademické integrity, tak institucionální důvěryhodnosti i dalšího rozvoje instituce," uvedli.

Fakulta se delší dobu zabývá vnitřními rozpory. Situaci se věnoval univerzitní akademický senát, v červnu zrušil opatření děkana katolické fakulty, které vymezuje působnosti a pravomoci proděkanů a koordinátora pro právní a církevní agendy fakulty. Opatření podle Králíčkové dává koordinátora na roveň s proděkany, a je proto v rozporu s vysokoškolským zákonem i statutem fakulty.

Pozornost k dění na fakultě předloni přitáhla informace o výpovědi pro historika Tomáše Petráčka. Byla i jedním z důvodů hlasování o odvolání děkana Vojtěcha Novotného, který nakonec předloni v prosinci rezignoval ze zdravotních důvodů. Petráčkovu výpověď začal řešit soud, historik se domnívá, že je neplatná, postup školy byl podle něj nezákonný.