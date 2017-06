Když oni nám voliči ten program nečtou. Pusťte si Zaorálkovu řeč, která rozesmála Sobotku

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

V nezvykle rozverné náladě vystupoval po čtvrtečním zasedání nejužšího vedení ČSSD místopředseda strany Lubomír Zaorálek, na kterém nebylo znát, že strana je možná v nejtěžší situaci za poslední léta. Její preference podle průzkumů padají dolů a nikdo z vedení zatím nenavrhl řešení, jak tomu zamezit. Zaorálek se přesto po jednání usmíval, občas skočil do řeči předsedovi strany Bohuslavu Sobotkovi a přitom si v lehkém tónu postěžoval, jak voliči nečtou volební program.

Když předseda ČSSD Bohuslav Sobotka odpovídal novinářům na otázku, zda se nechystá v létě sepsat nějakou knihu po vzoru jiných politiků, skočil mu do řeči právě Zaorálek.

"Slávku, zkus napsat také nějaké letní čtení, možná naši čtenáři-voliči čekají, co jim napíšeš," vtipkoval Zaorálek, který Sobotku sice rozesmál, ale k psaní nepřiměl. Podle šéfa ČSSD lidé netouží po tlustých spisech politiků. "I náš volební program je relativně stručný a maximálně konkrétní, aby si ho každý občan mohl přečíst," podotkl Sobotka, po němž si vzal opět slovo Zaorálek.

"Já vám to řeknu tak. Oni nám to voliči nečtou," začal svou 'stížnost' a mluvil o tom, jak na programech ČSSD pracuje a naráží právě na nezájem čtenářů. "A já to říkám stokrát. Čtěte nám ty programy, čtete je, my vám je sepíšeme, letní zimní, podzimní, ale oni nám je, přátelé, opravdu nečtou," pokračoval v poněkud žoviálním stylu za dalších úsměvů Sobotky místopředseda Zaorálek, který odmítl i to, že byl byl program stručný.

"Ne, ne, ne bude to zřejmě dlouhé, je třeba si s tím dát trochu práci," pravil Zaorálek a opět se vracel k 'nečtenářům'. "Já bych se obrátil na voliče. My to třeba sepíšeme i dlouhé, ale je třeba to číst. Ten národ by se měl stát státem čtenářů, kteří k tomu přistupují zodpovědně, a my je k tomu povedeme," dokončil proslov Zaorálek a na Sobotkovi už bylo vidět, že by rozhovor pro média nejraději rychle ukončil.