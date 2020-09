Kde najde domov Muchova Slovanská epopej? Praha má tři favority

Praha představila místa, kde by mohla být trvale umístěna plátna Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy. Mezi tři hlavní favority patří Pankrácké náměstí, palác Savarin nebo Ledárny Braník. Ve hře jsou ale ještě další čtyři lokality. Podívejte se, kde by mohly monumentální obrazy definitivně skončit. Zatím jsou plátna na pět let zapůjčená do Moravského Krumlova.

Foto: IPR Praha Foto: Kongresové centrum Praha Pankrácké náměstí Pankrácké náměstí patří k lokalitám, kde by pro plátna Alfonse Muchy musela vzniknout úplně nová budova. Ta by se nacházela v dnes nevyužitém prostoru mezi Kongresovým centrem Praha a ulicemi 5. května a Na Pankráci. Pozemek leží mezi několika rušnými silnicemi, a tak ho dnes většina lidí jen obchází po okolních chodnících. Zdejší parcely sice vlastní Kongresové centrum Praha, ale město je ve firmě akcionářem a dá se tak očekávat dohoda na prodeji parcel. "Stavba na Pankráckém náměstí má vhodnou, snadno přístupnou polohu mimo historické centrum města. Nová budova by pomohla nově urbanisticky formovat prostranství náměstí a využít plochy ve veřejném vlastnictví, které doposud žádný užitek nepřinášely," uvádí se v analýze Institutu plánování a rozvoje. Výhodou zdejší parcely je i to, že v blízkosti se nachází stanice metra Vyšehrad. Nejde však o nijak velkou parcelu a galerie by tak zřejmě musela sloužit pouze pro vystavování samotné epopeje.