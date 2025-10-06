Domácí

Kde je bída, tam je Babišovo. Proměny povolební krajiny v pěti výmluvných mapách

Michal Janko Michal Janko
před 2 hodinami
Hnutí ANO se stalo hegemonem domácí politické scény. Přestože vylepšilo svůj výsledek z předchozích voleb, nezvítězilo zdaleka všude. Přímá srovnání povolebních map z října 2021 a 2025 ukazují, kde dominuje Andrej Babiš, kde zůstávají výspy koalice Spolu a ve kterých regionech poztrácela voliče SPD. Odkrývají také to, že některým stranám je lépe, když namísto koalice bojují samy za sebe.
Foto: Jakub Plíhal, Michal Janko

Více než čtyřiatřicet procent hlasů, které v těchto volbách získalo hnutí ANO, dává vzpomenout na léta, kdy většinu hlasů luxovaly ODS a ČSSD. Těžko se hledá obec, ve které by projekt Andreje Babiše o víkendu nevylepšil svůj volební výsledek z října 2021. Rozdíly mezi podporou ANO v jednotlivých regionech jsou přesto značné.

Zatímco Praha a Brno zůstávají vůči vítězi voleb vlažné, v Ostravě Babiš drtivě zvítězil. Inkasoval zde 43,6 procenta hlasů, což je bezmála o deset procentních bodů více než před čtyřmi lety. V některých městech Moravskoslezského kraje bral dokonce více než polovinu všech hlasů. ANO dominovalo zejména v chudších regionech, ve Slezsku, na Znojemsku či v Podkrušnohoří, ale i v některých vnitřních periferiích u hranic Středočeského kraje.

Mapa voličské podpory hnutí ANO se nápadně podobá jiné mapě, která zobrazuje podíl lidí v exekucích:

Foto: Exekutorská komora ČR

Mladí a bohatí volili Spolu

Letos poražená koalice Spolu naproti tomu čerpá podporu z bohatších regionů, kde žijí rodiny s dětmi. Její ohniska tvoří především velká města (s výjimkou Ostravy, Ústí nad Labem a Karlových Varů) a prstence satelitních vesnic kolem nich. Hlasy sbírá také v tradičních křesťanských regionech, na jihovýchodní Moravě a na Vysočině. Nejlepších volebních výsledků pak dosáhla v oblíbených šumavských a krkonošských letoviscích, kde velkou část populace tvoří drobní podnikatelé. V Peci pod Sněžkou a v Modravě získal blok tvořený ODS, TOP 09 a KDU-ČSL více než 40 procent hlasů.

Třetí v pořadí se umístili Starostové. V minulých volbách kandidovali v koalici s Piráty. Pro snazší porovnání je v mapě i za letošní rok uveden součet výsledků obou těchto stran. Z něj je patrné, že bývalí partneři si jako celek oproti roku 2021 citelně polepšili. Například v Praze mají Starostové a Piráti v součtu přes 30 procent hlasů, o osm procentních bodů více než před čtyřmi lety.

Pirátům je lépe samotným

Zejména Piráti dosahují mnohem lepších výsledků ve velkých městech než na vesnicích. Ve volební mapě jsou jasně patrná také působiště známých představitelů STAN. Stopa Víta Rakušana je dobře viditelná v Kolíně, kde byl starostou. Nadprůměrného výsledku Starostové dosáhli i v Libereckém kraji, jehož hejtmanem je už třináct let Martin Půta ze spřáteleného hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Letošní volby ukázaly, že spolupráce s dalšími subjekty neprospěla ani SPD Tomia Okamury. Namísto očekávaného posílení strana oslabila, ztratila polovinu vlastních poslanců. Je to i tím, že těžiště její podpory jsou ve stejných regionech, kde dominuje hnutí ANO. Prakticky ve všech vybledla, voliči podle všeho dali přednost silnější opoziční straně.

SPD zůstaly jen roztroušené drobky na periferiích. Nejlepších výsledků dosáhla v menších obcích na Jesenicku, Chebsku a Domažlicku, v žádné však nebyla první na pásce.

Venkovští Motoristé

Nováčci ve sněmovně, Motoristé sobě, v minulých volbách ještě pod názvem Strana nezávislosti České republiky podporovali společnou kandidátku Trikolory, Svobodných a Soukromníků. Mapu jejich nynějších volebních výsledků tak není s čím srovnávat.

Foto: Datavize Aktuálně.cz

Přesto odhaluje jednu zajímavou věc: Subjekt, který politologové považovali za městskou stranu (pod současným názvem poprvé kandidovala ve volbách do pražského zastupitelstva v roce 2022), podporují spíš obyvatelé venkova. Na rozdíl od větších stran u ní žádný region nevyčnívá.

Proklikejte si interaktivní volební mapy všech stran:

 
