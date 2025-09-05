Domácí

Jourová: Buldozer Babiš ztratil limity. Někdy se ptám, čemu jsem pomohla na svět

před 2 hodinami
Věra Jourová tvrdí, že touha ANO vyhrát letošní volby je bezmezná. Bývalá evropská komisařka v podcastu Bruselský diktát popsala, jak se hnutí, které loni po deseti letech opustila, změnilo a s ním se změnil i jeho lídr Andrej Babiš.
Část rozhovoru s Věrou Jourovou o Andreji Babišovi a hnutí ANO. | Video: Ondřej Houska

Jourová popisuje Babiše jako urputného člověka, který chce vyhrávat. Když s ním spolupracovala, měla pocit, že ještě nepřekračuje určité limity. To se podle ní před letošními volbami změnilo. "(Straníci ANO mi říkají): ‚Tobě se nelíbí, že říkáme tohle či ono, ale my víme, že tohle nám ty volby vyhraje.‘ Takovou politiku nemám ráda a nechtěla bych ji nikdy dělat," prohlásila Jourová.

Jourová se někdy zamýšlí nad tím, čemu ohledně ANO pomohla na svět. Nicméně prohlašuje, že to byla na začátku úžasná doba, kdy se mohla vrátit do politiky a ovlivňovat věci veřejné. Jourová přiznává určitou dávku cynismu, když si jako liberálka udělala z hnutí pomyslný žebřík. "(ANO bylo) praktickým vehiklem, který mi umožnil mít v politice silnější hlas, než má obyčejný občan," dodává Jourová, která krátce působila i jako místopředsedkyně hnutí.

