Je velmi pravděpodobné, že se Sudánovi narodí potomek. Uchováme jeho kostru i kůži, říká ředitel zoo

před 37 minutami

V keňské rezervaci Ol Pejeta v pondělí kvůli špatnému zdravotnímu stavu utratili posledního samce vzácného nosorožce severního bílého, který byl do Afriky převezen v roce 2009 ze Zoo Dvůr Králové. Vědci zhruba 45letému samci Sudánovi odebrali genetický materiál, a je proto šance, že by se mu mohl v budoucnu narodit potomek. "Jako lidi jsme planetě způsobili spoustu bolesti, tak máme morální povinnost se o ni postarat," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Jaká je šance, že se díky genetickému materiálu odebranému Sudánovi narodí nový vzácný nosorožec severní bílý?

Ta šance je vysoká. Materiál, který jsme teď Sudánovi odebrali, je záložní, my jsme jeho genetický materiál odebrali už před lety, máme od něj i semeno. Pokud v příštích měsících odebereme vajíčko těch dvou samic, tak budeme používat semeno ze tří různých samců, mezi kterým je i to Sudánovo. Je tedy velmi vysoká pravděpodobnost, že by se v budoucnu mohl Sudánovi narodit potomek.

To, že jsme dneska v laboratorních podmínkách schopni vytvořit embryo, je jisté, ale při transferu toho embrya do příjemkyně je jen nějaké procento úspěšnosti, takže se to na první pokus nemusí povést.

A kdo bude nositelem těch embryí?

Vezmeme vajíčka z těch samic, které jsou ještě živé, semeno, které máme, a vytvoříme embrya. Ta bychom pak vložili do jižního bílého nosorožce, který je příbuzný.

Na kolik toto oplodnění přijde?

To se takhle nedá říct, ale je to v řádu milionů.

Vyplatí se podobná investice?

Určitě, jako lidi jsme planetě způsobili spoustu bolesti, tak máme morální povinnost se o ni postarat. V safari parku ve Dvoře Králové jsme těm nosorožcům dali druhou šanci a prodloužili jim čas, protože v přírodě by byli vybiti lidmi. Kdyby je Dvůr Králové v minulosti nerozmnožil, tak by dneska už nebyli. Takže ten prodloužený čas by se měl využít k tomu, abychom ten druh zachránili.

Proč se nepovedlo rozmnožení už přirozenou cestou v Keni?

To je prostě příroda. Ty samice začaly cyklovat, došlo tam k páření, jedna byla pravděpodobně i březí, ale došlo k potratu. Následkem toho došlo k patologickým změnám na děloze samice, které znemožnily další oplodnění. Tedy přirozená cesta byla vyloučená a ve hře je teď pouze umělá reprodukce, pro kterou, když to řeknu smutně, v podstatě smrt Sudána nehraje žádnou roli.

Jak na Sudána vzpomínáte? Jaký byl a čím se lišil od jiných nosorožců?

Byl poměrně přátelský, prožil v zoo ve Dvoře Králové desítky let a teď devět let tady v rezervaci Ol Pejeta. Ošetřovatelé u nás v safari parku i tady k němu měli velmi dobrý vztah a samozřejmě je pro ně jeho ztráta emotivní záležitost. Byli z toho všichni smutní.

Dočetla jsem se, že Sudán rozuměl česky.

Ano, reagoval na česká slova.

Co se se Sudánovým tělem stane nyní?

Využije se jeho genetický materiál, který jsme z něho získali, a uchová se i další genetický materiál jako kostra nebo kůže.

Oplakal jste jeho smrt?

Mě dojaly víc nálady lidí okolo. To mě vzalo.