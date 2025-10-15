"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence

Kolem umělé inteligence je aktuálně příliš mnoho povyku. "Je to prostě úplně klasický hype," konstatuje host Zuzany Tvarůžkové s tím, že umělou inteligenci považuje za prostý technologický, nikoliv civilizační posun. "Lidé jsou pořád stejní a já často říkám takový bonmot: Co se stane, až počítače zastanou veškerou úřednickou práci? Úředníci budou dělat přesně to, co doteď, protože je nic nenutí, aby tu AI používali."
Steigerwald dává za příklad mobilní telefony - když ve starém filmu nikdo nemá mobil, přijde nám to v pořádku. Kdyby ho nikdo neměl ve filmu ze současnosti, bude to nepřirozené, protože mobilní telefon dnes máme skoro nepřetržitě v ruce. "Ale změnilo se skutečně něco na tom, jak žijeme?" ptá se.
Programátor si proto nemyslí, že by automatizace některé profese úplně zničila. Práci zkrátka jen promění. A nebojí se ani o umělce. Sám si prý nechal obálku pro svou knížku navrhnout umělou inteligencí a hned druhý návrh byl skvělý. Přesto ale bylo potřeba ho dopracovat a opravit od skutečného grafika. "Ušetřilo mi to nicméně spoustu času," uzavírá.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:12 Jak reálné jsou věštby o proměně světa a práce díky AI? Co by programátor Steigerwald generativním modelům nikdy nesvěřil? Budou se schopnosti současných modelů dál výrazně zlepšovat, nebo už narážejí na strop?
04:12-08:58 Jaké jsou největší mezery AI? Může rozšíření AI přispět k tomu, že lidé nebudou věřit všemu, co čtou?
08:58-14:56 Sedí přirovnání současné AI k nástupu internetu? Je AI vhodná k řešení opravdu složitých problémů? Co říká předpovědím o "superinteligenci", která by mohla ovládnout svět?
14:56-22:19 Proč se investice do AI nemusí vždy vyplatit? Je reálné, aby brzy 90 % kódu generovala AI?
22:19-29:56 Bude lidská kontrola kódu psaného s pomocí AI vždycky nutná? Jaké schopnosti lidského mozku AI postrádá? Mají se programátoři bát, že kvůli AI přijdou o práci?
29:56-32:40 Na čem teď Steigerwald pracuje? Na co chce poukázat svou knihou o dekonstrukci státu?