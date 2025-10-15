Domácí

"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence

před 4 hodinami
Umělá inteligence je marketingový pojem, říká programátor Daniel Steigerwald. Politici v Evropě to sešněrovávají, protože si myslí, že je to nějaká superinteligence. Pokud jde třeba o lékařské rady, úplně by přitom stačilo, aby AI přidávala třeba dovětek: A nyní rozdrťte skleničku a ty střepy snězte. Pak by se lidé zamysleli nad tím, že ne všechno musí být pravda, domnívá se.
Kolem umělé inteligence je aktuálně příliš mnoho povyku. "Je to prostě úplně klasický hype," konstatuje host Zuzany Tvarůžkové s tím, že umělou inteligenci považuje za prostý technologický, nikoliv civilizační posun. "Lidé jsou pořád stejní a já často říkám takový bonmot: Co se stane, až počítače zastanou veškerou úřednickou práci? Úředníci budou dělat přesně to, co doteď, protože je nic nenutí, aby tu AI používali."

Steigerwald dává za příklad mobilní telefony - když ve starém filmu nikdo nemá mobil, přijde nám to v pořádku. Kdyby ho nikdo neměl ve filmu ze současnosti, bude to nepřirozené, protože mobilní telefon dnes máme skoro nepřetržitě v ruce. "Ale změnilo se skutečně něco na tom, jak žijeme?" ptá se.

Programátor si proto nemyslí, že by automatizace některé profese úplně zničila. Práci zkrátka jen promění. A nebojí se ani o umělce. Sám si prý nechal obálku pro svou knížku navrhnout umělou inteligencí a hned druhý návrh byl skvělý. Přesto ale bylo potřeba ho dopracovat a opravit od skutečného grafika. "Ušetřilo mi to nicméně spoustu času," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:12 Jak reálné jsou věštby o proměně světa a práce díky AI? Co by programátor Steigerwald generativním modelům nikdy nesvěřil? Budou se schopnosti současných modelů dál výrazně zlepšovat, nebo už narážejí na strop?

04:12-08:58 Jaké jsou největší mezery AI? Může rozšíření AI přispět k tomu, že lidé nebudou věřit všemu, co čtou?

08:58-14:56 Sedí přirovnání současné AI k nástupu internetu? Je AI vhodná k řešení opravdu složitých problémů? Co říká předpovědím o "superinteligenci", která by mohla ovládnout svět?

14:56-22:19 Proč se investice do AI nemusí vždy vyplatit? Je reálné, aby brzy 90 % kódu generovala AI?

22:19-29:56 Bude lidská kontrola kódu psaného s pomocí AI vždycky nutná? Jaké schopnosti lidského mozku AI postrádá? Mají se programátoři bát, že kvůli AI přijdou o práci?

29:56-32:40 Na čem teď Steigerwald pracuje? Na co chce poukázat svou knihou o dekonstrukci státu?

 
