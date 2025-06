Inspekce nemovitosti vám může ušetřit statisíce. Takhle funguje

Pokud člověk kupuje nemovitost, často je to rozhodnutí na celý život. Aby při něm neudělal chybu, existuje služba technické inspekce nemovitostí. Jednou z nejvýznamnějších firem v této oblasti je Nemoinspekt, která pomáhá lidem odhalit skutečný technický stav domu nebo bytu ještě před podpisem kupní smlouvy. Společnost vede Ing. Tomáš Zima, odborník s dlouholetou praxí v oblasti stavebnictví.

Inspekce klientům ukáže případné závady, odhadne náklady na opravy a výsledky mohou posloužit i při vyjednávání o ceně.

Pane Zimo, představme si modelovou situaci: chci si pořídit nemovitost a chci ji zkontrolovat. Oslovím vás. Co uděláte?

Vyšleme k nemovitosti někoho z naší firmy a řekneme vám, v jakém technickém stavu je a kolik by stálo dát ji do pořádku.

Když budu mít vybraný dům, který bude stát 10 milionů, vy se tam zajedete podívat a pak mi třeba řeknete, že se to nevyplatí?

To vám neřekneme. Prodejní cenu neposuzujeme. Řekneme vám, v jakém technickém stavu dům je a co je potřeba na něm dát do pořádku a opravit tak, abyste ho mohl bezvadně užívat.

Zkontrolujeme technický stav a podle našich závěrů si vy můžete říct, že to je nad vaše možnosti, nebo že víte, že zaplatíte něco navíc, ale tu nemovitost i tak chcete. Navíc na základě toho se můžete zkusit domluvit s prodávajícím na úpravě ceny.

Nejčastější problémy zaviní voda

Co bývají nejčastější problémy u nemovitostí?

Je potřeba to rozdělit na byty a rodinné domy. Když jde o byt uprostřed domu, který není přímo spojený se střechou, závad může být méně. Ale když se bavíme o rodinných domech, nejčastější závady jsou spojené s pronikáním vody, ať už střechou, nebo spodkem.

Pak jsou to věci spojené s instalacemi, které na první pohled nemusí být patrné, ale může jít o nefunkčnost, nesprávné provedení, které neodpovídá dnešním předpisům.

Určitě to budou třeba i tepelné mosty, úniky tepla nedostatečnou nebo žádnou tepelnou izolací. Typicky kolem oken nebo střechou uniká nadměrné množství tepla. A s tím pak bývají spojeny i větší náklady na vytápění objektu.

Výsledky jsou hotové během pár dní

Když vás zavolám a řeknu, že si chci koupit dům a mám zájem, abyste nemovitost prohlédli, jak dlouho to bude trvat a kolik mě to bude stát?

Začnu od konce. Kolik vás to bude stát, záleží na tom, jaká je plocha. Nejmenší byty do 50 metrů v základu budou stát nějakých pět nebo šest tisíc. Kontrola většího rodinného domu (200 a více metrů čtverečních) v nejpodrobnějším provedení se bude pohybovat někde mezi 15 až 20 tisíci korun.

Ve většině případů se nám daří do dvou dnů být na místě, a to kdekoli po republice. Máme inspektory všude. A zprávu z inspekce dostáváte do tří pracovních dní. Když jde všechno ideálně, za týden můžete mít všechny informace, které jste chtěl.

Takže když vám zavolám v pondělí ráno, tak v pátek odpoledne teoreticky můžu mít výsledek.

Ano.

Celou dobu jsme se bavili o nákupu nemovitosti, co když však nechci kupovat, ale jenom pronajímat? Jde to?

Jakou nemovitost si necháte zkontrolovat, to je jen na vás. Nejčastěji si nás objednávají kupující. Nicméně časté jsou i případy, kdy si nás objednávají prodávající anebo jejich zástupci jako realitní makléři.

Těm se služba vyplatí taky. Pokud by pak totiž kupující zpětně reklamoval nějakou vadu, která se tam objevila, bude se posuzovat, jestli to nezavinil makléř, který o ní měl vědět a měl to kupujícímu sdělit. Takže se naše služby vyplatí i prodávajícímu. Proto se často stává, že je zpráva třeba přílohou rezervačních nebo kupních smluv. Čili nejčastějšími klienty jsou kupující, ale objednávají si nás i prodávající, aby jasně deklarovali stav nemovitosti. Vyhnou se tím spekulacím a dohadům o ceně.

Zatím jsme se bavili o starších nemovitostech, ale služby poskytujeme i u novostaveb. Před přejímkou novostavby si nás můžete zavolat a nechat si ji zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, v souladu s vaším záměrem. A pokud by se něco našlo, můžete si to nechat dát do pořádku ještě na náklady developera. Ve chvíli, kdy novostavbu přeberete, sice můžete reklamovat v rámci záruky, ale je lepší mít vše v pořádku ještě předtím.

A v poslední době si nás často volají i společenství vlastníků, kterým třeba končí záruka na společné prostory a je možnost případné závady ještě reklamovat na náklady developera nebo stavitele. Anebo jde o starší činžák, u něhož chtějí znát technický stav a vědět, do čeho a kolik bude potřeba investovat, aby se mohli nějak dohodnout a nastavit si adekvátní příspěvek do fondu oprav a tak dále.

Nejčastější závady a problémy v nemovitostech

Co musí splňovat lidé, kteří pro vás inspekce dělají?

Tato služba zatím nemá žádný standard daný legislativou, takže není nikde napsáno, jak to má být. Na inspektory ale máme vlastní interní pravidla, která jsou podobná, jako kdybyste chtěl být autorizovanou osobou, architektem nebo inženýrem, což znamená, že máte vysokoškolské vzdělání stavebního směru a nějakou praxi, případně středoškolské vzdělání a větší praxi.

Jakou máte konkurenci?

Konkurence na trhu existuje - ať už v podobě společností s celorepublikovým pokrytím, nebo menších firem a jednotlivců. Máme asociaci, která nás sjednocuje a dává určitý standard služby. Protože se objevila spousta lidí, kteří říkají, že dělají inspekce, chtěli jsme tomu nastavit nějakou úroveň, nějaké standardy, aby měl klient záruku kvalitně provedené služby.

Od nás dostanete třicetistránkovou podrobnou zprávu s fotkami, a musíte uznat, že to má přece jenom jinou vypovídající hodnotu, než když dostanete jednu stranu textu. A to se právě dělo a děje, takže vytvoření asociace bylo i takové ustanovení standardu služby.

Jak poznám, že inzerát nebo reklama na podobnou službu není podvod? Je to třeba právě členství v asociaci?

Pokud bude mít ten člověk nebo organizace na stránkách, že je členem asociace, tak můžete počítat s tím, že dodrží nějaké standardy. Na členství jsou kladeny požadavky.

Předpokládám, že při výběru služby jako všichni napíšete do vyhledávače spojení "inspekce nemovitosti" a vypadne vám řada společností. Pro mě by asi bylo důležité vědět, kdo na tu inspekci přijde. Nemám moc v lásce společnosti, kde nevidíte reálné lidi. Jako inspektora bych raději viděl někoho zkušenějšího než studenta rok a půl po škole. A když nevidíte ty reálné inspektory na stránkách firmy, tak se vám třeba právě tohle může přihodit. My máme na stránkách také reálný výstup, takže u nás víte docela přesně, co dostanete.

Ještě bych se vrátil k ceně. Zmínil jste se, že se vypočítává na základě plochy, ale jsou i různé úrovně. Co to znamená?

Máme tři úrovně služeb. Co se týče odstupňování, tam vstupuje několik faktorů. Jedním je čas. Aktuálně je u nemovitostí výrazný převis poptávky nad nabídkou. Takže jsou lokality a segmenty nemovitostí, kdy je klient pod velkým tlakem, aby se rozhodl rychle.

Proto naše základní služba je, že klient nedostává žádný výstup, ale inspektor s ním absolvuje prohlídku a rovnou mu sděluje výsledek, aby se mohl na místě rozhodnout a případně si nemovitost rezervovat. To je ta úplně základní úroveň služby.

Pak je tu služba Standard, která už zahrnuje podrobný psaný výstup i odhad nákladů na opravy. Nejvyšší řadou je služba Premium, která obsahuje vše ze Standardu a navíc například vyhodnocení lokality podle územního plánu nebo další rozšířené analýzy. Je to nejkomplexnější balíček, který poskytuje maximum informací, jež lze na dané nemovitosti během inspekce zjistit.