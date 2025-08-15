Domácí

Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

před 1 hodinou
Fosilie předků člověka, samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis, přistály odpoledne v Praze. Národní muzeum je od 25. srpna vystaví díky zápůjčce z etiopského národního muzea. Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě, které dostaly přezdívky Lucy a Selam, si zájemci budou moci prohlédnout po dobu šedesáti dnů. V Evropě jsou poprvé.
Selam, holčička stará 3,2 milionu let.
Selam, holčička stará 3,2 milionu let. | Foto: Reuters

Transport 3,2 milionu let starých předmětů kulturního dědictví provázela mimořádná bezpečnostní opatření, na starost je dostal policejní Útvar rychlého nasazení.

Lucy a až o 150 000 let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě. Etiopii Lucy a Selam opouštějí jen výjimečně, v Evropě se jejich výstava podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše uskuteční vůbec poprvé.

Originál fosilie Lucy byl mimo Etiopii pouze jedenkrát, v letech 2007 až 2013 cestoval po USA. Originál fosilie Selam oficiálně představilo pouze etiopské národním muzeum v roce 2006 při oznámení objevu.

S Lucy a Selam na palubě letadla Ethiopian Airlines cestoval Lukeš, ředitel Etiopského úřadu pro kulturní dědictví Abebawa Ajalu Gella, etiopští a čeští kurátoři i policisté z Útvaru rychlého nasazení. Útvar dostal na starost také převoz do historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí.

Historický okamžik

Lukeš vystavení fosilií v Praze označil za historický okamžik. "Upřímně děkuji Etiopii a všem kolegům z Etiopského úřadu pro kulturní dědictví za mimořádnou důvěru a velkorysost, s jakou nám tuto jedinečnou příležitost poskytli. Je pro nás obrovskou ctí přivítat v Praze fosilie, které jsou svědky počátků lidstva, a poskytnout veřejnosti možnost spatřit je vůbec poprvé v Evropě," řekl Lukeš.

Oba exponáty jsou nejcennějším národním kulturním dědictví Etiopie. Jejich zápůjčku umožnila dohoda obou zemí, zaručil se za ně z rozhodnutí vlády český stát.

Přílet 3,2 milionu let staré fosilie druhu Australopithecus afarensis přezdívané Lucy a Selam, 15. srpna 2025, Letiště Václava Havla, Praha.
Přílet 3,2 milionu let staré fosilie druhu Australopithecus afarensis přezdívané Lucy a Selam, 15. srpna 2025, Letiště Václava Havla, Praha. | Foto: ČTK

Podle etiopského profesora Gelly k vystavení fosilií v Praze přispěly v roce 2023 vzájemné návštěvy českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Adis Abbebě a etiopského premiéra Abiy Ahmeda v Praze. Zejména Lucy podle Gelly vedla k revoluci ve výzkumu historie lidstva.

"Bylo to kvůli tomu, v jakém stavu se dochovala, a také kvůli jejímu věku," řekl Gella, podle něhož je Etiopii možné považovat za kolébku lidstva.

V roce 1974 objevená kostra Lucy a Selam, fosilní kostra dítěte nalezená v roce 2000, představují klíčové důkazy o raných fázích vývoje člověka.

Národní muzeum pro ně připravilo místo v úvodu expozice Lidé a jejich předci v historické budově. Kvůli očekávanému velkému zájmu veřejnosti muzeum zavádí vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu. Od úterý 26. srpna bude podle mluvčí Kristiny Kvapilové možné muzeum navštívit od 09:00 do 18:00.

Vstupenky se prostřednictvím webu a mobilní aplikace muzea začínají ode dneška prodávat na konkrétní den a čas.  Lukeš dnes řekl, že muzeum zatím nehodlá omezovat čas návštěvníků, který budou moci u exponátů strávit. Vstupenky se prodávají pro muzejní budovy, ne jen do jedné expozice.

Diskuze s objeviteli

Veřejnost se bude moci také setkat s objeviteli Lucy a Selam Donaldem Johansonem a Zeresenayem Alemsegedem. Diskusi ve středu 27. srpna bude v Nové budově Národního muzea moderovat vědecký redaktor České televize Daniel Stach.

Kosti Lucy objevil Johanson s americkými archeology v etiopské oblasti Hadar v listopadu 1974. Jméno samice hominida dostala podle písně skupiny Beatles s názvem Lucy in The Sky with Diamonds.

Nalezeno bylo asi 40 procent kostí těla, a to včetně pánve, obratlů, žeber či stehenní kosti, což vědcům poskytlo důležité informace o vzhledu, pohybu i způsobu života. Později vědci dospěli k pravděpodobnému závěru, že Lucy zahynula zřejmě po pádu ze stromu.

Paleontolog Alemseged vedl v letech 1999 a 2000 tým Kalifornské akademie věd, který našel kosti Selam v etiopské oblasti Afar, jižně od nálezu Lucy.

 
