Evropská komise vyšetřuje českého diplomata kvůli podezření z obtěžování

Evropská komise vyšetřuje šéfa pohraniční mise Evropské unie v Libyi Jana Vyčítala kvůli podezření z obtěžování, špatného řízení mise a zneužití pravomocí. S odkazem na informace italského deníku Il Foglio to ve středu uvedl Deník N, kterému vyšetřování Vyčítala potvrdilo ministerstvo zahraničí. Vyčítal, který vede misi EUBAM od začátku roku, odmítl věc komentovat.

Vyčítal by v čele mise měl stát do konce června 2025. Kdyby se obvinění vznesená proti němu prokázala, mohl by být z funkce předčasně odvolán. Zůstává dál zaměstnancem ministerstva zahraničí. Podle mluvčího úřadu Daniela Drakea čerpá neplacené volno. Šéfka personálního odboru ministerstva Jana Hybášková Deníku N sdělila, že Černínský palác nemá formální pravomoc do řízení vedeného proti Vyčítalovi zasahovat a záležitost nebude více komentovat.

Podle listu vyšetřování českého diplomata zahájila Evropská služba pro vnější činnost, která spadá pod Evropskou komisi. Její reakci na případ list zatím neobdržel. Na konci června unijní diplomatická služba EEAS řekla, že stížnosti na Vyčítalovo chování jsou ve fázi předběžného vyšetřování.

Italský deník mluví o neprofesionalitě

Podle dokumentů, se kterými se seznámil italský deník Il Foglio, jsou Vyčítalovi vyčítány neprofesionalita, nízké manažerské schopnosti, špatný přístup k podřízeným a malé porozumění pro místní kulturu. Podle dvou stížností se Vyčítal dopustil "neprofesionálního, agresivního a škodlivého chování" vůči podřízeným ženám. Vyčítal podle stížností ponižoval místní zaměstnance při oslavách islámského postního měsíce ramadán.

Interní zpráva, o níž píše Il Foglio, také poukazuje na Vyčítalovu malou manažerskou efektivitu. V prvním půlroce ve funkci se podle zprávy Vyčítal nesetkal s představiteli ministerstva obrany či pohraniční stráže. "To má velmi negativní dopad na víru libyjských úřadů ve schopnosti mise s nimi spolupracovat," cituje z dokumentu Il Foglio.

Údajné špatné řízení mise ze strany Vyčítala vedlo podle zprávy k tomu, že některé společné projekty EU a Libye se zastavily. To velmi nelibě nese Řím, který počítá s intenzivnější spoluprací s Libyí pro zmírnění migračních tlaků. Itálii se podle deníku od počátku nelíbilo jmenování českého diplomata do čela mise, kterou před Vyčítalem vedla Italka Natalia Ceaová.

Evropský blok se v rámci EUBAM od roku 2013 snaží pomáhat libyjským úřadům s ostrahou hranic, k níž v této severoafrické zemi patří zejména boj proti organizovanému převádění migrantů a dalším přeshraničním zločinům. Členové mise pomáhají například s přípravou a výcvikem libyjských kolegů nebo jim radí či pomáhají s organizací.