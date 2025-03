Na poště to s eDoklady ještě moc neumí. Lidé stále preferují plastové průkazy

Už více než tři měsíce přijímá Česká pošta eDoklady. Stačí mít chytrý telefon a v něm staženou aplikaci. Plastové průkazy tak nejsou potřeba - tedy alespoň teoreticky. Reakce Aktuálně.cz se totiž setkala například i s tím, že úřednice vybízela zákazníka k použití klasické průkazky. Elektronicky je to prý složité. Podle mluvčího pošty lidé zatím při prokázání totožnosti preferují plastové občanky.

Elektronické doklady je na poště možné používat od počátku letošního roku. Lidé ale stále raději sahají spíš po klasických průkazech totožnosti. "Po prvním měsíci akceptování eDokladů zatím lidé preferují plastové občanské průkazy při ověřování totožnosti," uvádí mluvčí české pošty Matyáš Vitík. Redakce Aktuálně.cz ale narazila i na případy, kdy pracovníci za přepážkou přemlouvali zákazníky, ať novinku nepoužívají.

"Když jsem se chtěl prokázat občankou v mobilu, začala mě pošťačka přesvědčovat, ať raději najdu fyzický průkaz. Že je to hrozně složitý proces," popsal Radek M., který si šel na poštu na Praze 4 vyzvednout doporučený dopis.

K použití elektronického průkazu je totiž potřeba série několika kroků. "Využívá se řešení přes webovou čtečku, kdy na každé přepážce je k dispozici QR kód, který si klient načte prostřednictvím své mobilní aplikace eDoklady. Pracovníkovi na přepážce se poté ve webové aplikaci eDoklady zobrazí údaje z osobního dokladu klienta, které musí být následně přeneseny do interních systémů České pošty," vysvětluje Vitík. Na dotaz redakce, nakolik je tento proces zdlouhavý, pošta do vydání článku neodpověděla.

Právě přenesení údajů do interních systémů pošty však některým pracovníkům pošty činilo potíže. "Sice v aplikaci na ověření totožnosti měla mé údaje, ale nějaké tlačítko na potvrzení a přepsání do jejich systému zde nebylo," popisuje své zkušenosti redaktor webu Dotekomanie.cz. Pracovnice pošty tedy podle něj musela vytáhnout tužku a papír a následně opsat číslo občanky z monitoru. "Následně ho zapsala do nějakého 'archaického' a nepřipraveného systému České pošty," uvádí.

"Není to o tom, jestli na to máme názor nebo nemáme. Pošta měla ze zákona povinnost zařídit, aby to fungovalo, a na žádný závažnější zádrhel si zaměstnanci nestěžovali. To je asi vše, co vám k tomu řeknu," uvedla pro Aktuálně.cz Jindřiška Budweiserová z poštovních odborů.

Jak už dříve popisovali reportéři serverů Seznam Zprávy či Novinky, minimálně počátkem roku pošta v souvislosti s aplikací čelila problémům. "Musíte ještě něco odkliknout," radila tak například úřednice na jedné pražské pobočce pošty reportérům, když jim nešel načíst QR kód. Nakonec tak došlo na použití klasické plastové karty.

Elektronické doklady v mobilním telefonu od ledna kromě pošty nově přijímají i banky, poslouží také k prokázání totožnosti u voleb. Aplikace eDoklady funguje už od loňského roku, dosud si ji stáhlo přes půl milionu Čechů. Její vývoj měla na starosti Digitální a informační agentura, která se v Česku věnuje digitalizaci. Ke stažení a využívání aplikace je potřeba mít chytrý telefon a elektronickou Identitu občana.